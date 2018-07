Bollo auto 2018 Esenzione Legge 104 per disabili e parenti e la promessa di abolizione

Bollo auto 2018/ Esenzione Legge 104 per disabili e parenti e le sanzioni per il pagamento in ritardo : BOLLO AUTO 2018, Esenzione Legge 104 prevista per alcuni disabili e loro parenti. Le sanzioni in caso di pagamenti in ritardo della tassa di circolazione(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:07:00 GMT)

Legge 104 : come chiedere l’esenzione Bollo auto : Per le persone disabili e i loro familiari che se ne prendono cura, il nostro ordinamento ha introdotto diverso tempo fa la Legge 104 del 1992. In base a questa norma, le persone affette da handicap accertato o i loro caregiver possono accedere a tutta una serie di agevolazioni fiscali, benefici sul lavoro ed esenzioni, tra cui proprio l’esenzione dal pagamento del bollo auto. Consulta qui lo speciale di LeggiOggi su Legge 104 L’obiettivo di ...

Esenzione Bollo auto : la legge 104 la riconosce anche ai parenti dei disabili : Il bollo auto è da sempre ritenuta la tassa più odiata dagli italiani, ma c’è una categoria ben precisa alla quale è riservata l’Esenzione dal pagamento. Stiamo parlando dei beneficiari della legge 104 sulla disabilita' e dei loro parenti, purché rispondano a determinati requisiti. In attesa, quindi, delle novita' che dovrebbero arrivare dalla Commissione Europea circa una probabile trasformazione della tassa di circolazione secondo criteri ...

Bollo auto - legge 104/ Trasferimento in un'altra regione : l'esenzione è ancora valida? : Bollo auto, legge 104: Trasferimento in un'altra regione. l'esenzione è sempre valida o bisognerà pagare il Bollo? Rimane aperta la questione, chiarimenti e informazioni in merito.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 22:46:00 GMT)

Bollo auto - chi ha diritto all'esenzione e come fare domanda : Chi ha diritto all'esenzione del Bollo auto? Certamente coloro che rientrano nelle categorie normate dalla legge 104. Esistono però delle precise circostanze e dei requisiti per cui si può richiedere questa...

Niente Bollo auto per i disabili : Ha diritto all'esenzione del bollo auto chi rientra nelle categorie normate dalla legge 104 . Esistono però delle precise circostanze e dei requisiti per cui si può richiedere questa agevolazione . ...

In arrivo una versione nuova del Bollo auto - importi in base a Km e inquinamento : In arrivo nel medio lungo-periodo una notevole novita' in materia bollo Auto. La tanto antipatica tassa di proprieta' sui veicoli a motore, che deve essere pagata annualmente da parte di tutti gli italiani che ne posseggono almeno uno, in futuro cambiera' radicalmente aspetto. Dalle promesse di abolizione del bollo che compaiono spesso nelle discussioni politiche italiane, si passa ad una riforma della tassa che abbandonera' il parametro della ...

Bollo auto non pagato : dopo 3 anni va in prescrizione - lo conferma ancora la Cassazione : Il Bollo Auto è sempre un argomento che fa discutere e non solo tra i contribuenti che annualmente sono tenuti a pagarlo. Spesso i problemi nascono dall'interpretazione delle norme e delle regole e soprattutto dall'accavallarsi della disciplina statale con quella regionale. In testa a tutte le problematiche che accompagnano la tassa di circolazione dei veicoli c’è senza dubbio la prescrizione, cioè la data entro cui la Regione può richiedere il ...

Bollo auto - esenzione per tre anni : novità in arrivo ma non per tutti : Novita' in arrivo per quanto riguarda il Bollo auto, la tassa definita come la più odiata dagli italiani. Agli automobilisti della Lombardia, infatti, sara' riconosciuta l’esenzione dal pagamento per tre anni nel caso in cui si decida di rottamare un vecchio veicolo inquinante con uno con motore a benzina meno dannoso per l’ambiente. Vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni per beneficiare dell’esenzione [VIDEO] dal Bollo auto predisposta ...

Bollo auto - primo passo della Ue per uniformare la tassa in base ai chilometri percorsi : Il Bollo auto sara' unico per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. L’importante novita' in merito a quella che viene sempre definita come la tassa più odiata dagli italiani viene, questa volta, direttamente dalla Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che ha votato una proposta che prevede di uniformare la tassa prevedendo criteri unici per il calcolo. Oltre che a criteri di semplificazione delle procedure, la decisione è ispirata ...

Bollo auto - la tassa cambia e diventa europea entro il 2026 : Novita' in arrivo per il Bollo auto. Secondo quanto deciso dall’Unione europea, il Bollo dovra' essere pagato in base ai chilometri [VIDEO] percorsi e secondo criteri univoci in tutta Europa. Da tempo è aperto in Italia il dibattito sulla rimodulazione della tassa di possesso sull’automobile in modo da renderla maggiormente in linea con le esigenze di Tutela ambientale, ma la nota situazione di stallo della politica italiana ha fatto sì che ...