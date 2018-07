Bocciando il Ceta il Governo arrecherà un danno all' Italia

huffingtonpost

(Di venerdì 13 luglio 2018) Il Canada è notoriamente un paese pericoloso, subdolo, invadente, con forti tendenze imperialiste. I suoi abitanti sono 36,6 milioni, contro 60,6ni e circa 500 milioni nell'Unione Europea. Ma attenzione a sottovalutare i canadesi: cresciuti in condizioni climatiche ostili hanno sviluppato un carattere di ferro, molto ma molto di più di quello esibito dai croati di Modric con l'Inghilterra. Ognuno di loro vale dieci dei nostri ed è enormemente più pericoloso dei 67 profughi della Diciotti messi insieme.E' altrettanto noto che i canadesi soffrono per la carenza di territorio, hanno un grande bisogno di spazio: è per questo che hanno inventato la globalizzazione e hanno infinocchiato gli europei imponendo con la forza della loro potenza commerciale e militare un trattato che liberalizza gli scambi, con l'evidente obiettivo di soggiogareed ...