Bmw M Performance Parts Concept | la M2 farcita di carbonio FOTO

(Di venerdì 13 luglio 2018) Basata sulla già velocissima Bmw M2, questavanta un completo kit estetico aerodinamico in fibra diAl Goodwood Festival of Speed 2018 fa il suo debutto la Bmw M, ovvero una Bmw M2 alleggerita con una pesante dose di fibra diche con ogni probabilità anticipa la futura versione di serie che sarà battezzata M2 CLS (Coupe Sport Leichtbau). Questo prototipo vanta numerosi componenti speciali presi dal catalogo “M” che hanno permesso di risparmiare sul peso della bilancia ben 60 kg in totale. Non mancano inoltre i cerchi in lega da 19 pollici alleggeriti e un assetto ribassato di ben 20 mm. Sotto il cofano batte il sei cilindri sovralimentato capace di sviluppare 410 CV e 550 Nm di coppia massima, utilizzato anche sulla M2 Competititon.L'articolo Bmw M: la M2disembra ...