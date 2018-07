BioWare | il veterano James Ohlen lascia lo studio dopo 22 anni

eurogamer

(Di venerdì 13 luglio 2018)ha perso uno dei suoi sviluppatori più importanti., che ha lavorato conper 22 dei 23di attività dell'azienda, si è ritirato dalloRPG.In un post su Twitterha detto di aver "amato" il suo tempo in, dove ha recentemente lavorato ad Anthem. Per quanto riguarda il motivo della sua uscita,ha affermato: "ho bisogno di prendermi una pausa dall'industria e lavorare su qualcosa di un po' più piccolo e più personale".In un altro tweet,ha dichiarato che i progetti che ha amato di più insono stati Baldur's Gate 1 e 2, per i quali ha lavorato come lead designer, oltre a Neverwinter Nights. "Sono stato un fanatico di D & D da quando avevo 10", ha detto. Nella sua vita post-rimarrà nello spazio fantasy. Sta collaborando con un altro ex direttore creativo di, Jesse Sky, al libro Odyssey ...