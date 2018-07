Beppe Grillo | «Così le nostre carceri non funzionano Puntiamo a ' prigioni zero' »

'Basta carceri - servono misure alternative'. Il post di Beppe Grillo che non può piacere alla Lega : Il fondatore dei 5 Stelle sul blog: 'Il sistema punitivo che stiamo adottando è antico come il mondo, ma soprattutto non funziona'

"Basta carceri - servono misure alternative". Il post di Beppe Grillo che non può piacere alla Lega : "Il sistema punitivo che stiamo adottando è antico come il mondo, ma soprattutto non funziona. Non funziona e mi pare che sia sotto gli occhi di tutti. Senza fare molta retorica, mi pare che si rubi, si stupri e si uccida ancora". Beppe Grillo parla di un mondo senza carcere, ma con misure alternative. Snocciola i numeri "incredibili, allarmanti" dell'Associazione Antigone - oltre 6 mila detenuti in più in Italia da fine 2015 a ...

