Benvenuti al Rione Sanità | la sfilata dei più giovani

Benvenuti al Rione Sanità - da venerdì 6 via alla IV edizione. : 13 luglio ore 17:00 L'ECONOMIA DELLA FELICITA': incontro con scuola di economia. Visita Catacombe di San Gennaro " dibattito basilica S. Gennaro extra moenia ore 21:00 Sfilata in notturna per le ...