Bentley Mulsanne W O Edition by Mulliner | lusso e opulenza hanno un nuovo nome FOTO

sportfair

: RT @quattroruote: La #Bentley prepara il centenario con una versione speciale della Mulsanne, dedicata al fondatore Walter Owen Bentley, ch… - marcorigo82 : RT @quattroruote: La #Bentley prepara il centenario con una versione speciale della Mulsanne, dedicata al fondatore Walter Owen Bentley, ch… - transporphenom : RT @quattroruote: La #Bentley prepara il centenario con una versione speciale della Mulsanne, dedicata al fondatore Walter Owen Bentley, ch… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) La serie limitata è stata realizzata dal repartoche si occupa di raffinate e costose personalizzazioni su misura Il repartoche nobile marchioche si occupa di raffinate e costose personalizzazioni su misura ha realizzato un’inedita serie speciale limitatissima battezzataW.O.. LaW.O.byrende omaggio al padre fondatore dell’azienda inserendo un autentico pezzo della storia del marchio inglese in ogni esemplsre della vettura. All’interno di ciascuna delle 100 #in edizione limitata troviamo una parte dell’albero genealogico del fondatore W.O. Sotto al cofano dellacontinuiamo a trovare il poderoso V8 biturbo di 6,75 litri che sviluppa 512 CV e 1.020 Nm tramite l’uso del cambio automatico 8 marce della ZF. Valori che si traducono in una velocità massima ...