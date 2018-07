Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? Parla il pilota | l' amore continua al

Belen Rodriguez E ANDREA IANNONE SI SONO LASCIATI?/ Parla il pilota : "per me lei è..." : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE si SONO LASCIATI? Dopo vari rumors e indiscrezioni, il pilota rompe il silenzio e svela la verità rsui social rispondendo alle domande dei fan.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 12:46:00 GMT)

Andrea Iannone su Belen Rodriguez : “Ha un’anima più unica che rara” : Belen e Andrea Iannone si sono lasciati? Lui chiarisce una volta per tutte Andrea Iannone e Belen Rodriguez riescono sempre a catturare l’attenzione di tutti, soprattutto grazie alla loro controversa storia d’amore, di cui si capisce veramente poco. I due sono felicemente fidanzati, sono separati, o stanno attraversando un periodo di pausa? Stando quanto scritto dalle più importanti riviste, la coppia sembrerebbe arrivata ad un ...

Ilary Blasi - delusione 'Balalaika' : 'Io e Belen Rodriguez pesci fuor d'acqua...' : Ilary Blasi torna a parlare di Balalaika e dell'esperienza con Belen Rodriguez. 'Ho fatto un po' di compiti a casa ma mi sento comunque un pesce fuor d'acqua', ha dichiarato.

Belen Rodriguez - gaffe storica a “Balalaika”/ “L’Inghilterra ci ha rubato le Islas Malvinas” - ma in realtà… : Belen Rodriguez, gaffe storica a “Balalaika”/ “L’Inghilterra ci ha rubato le Islas Malvinas”, nessuno capisce e la showgirl fa i compiti per le vacanze a metà, ecco perchè...(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 09:51:00 GMT)

Maurizio Costanzo bacchetta Balalaika e Belen Rodriguez : 'Programma poco tecnico' : Maurizio Costanzo sembra avere le idee chiare in merito al mezzo 'flop' di Balalaika; secondo il conduttore, infatti, dietro allo scarso interesse dei telespettatori nei confronti del programma che Canale 5 dedica ai Mondiali di Calcio ci sarebbe il cast non proprio azzeccato. Il parere del marito di Maria De Filippi, dunque, è che scegliendo di affidare questo format a persone poco competenti come Ilary Blasi [VIDEO] e Belen Rodriguez si è ...

