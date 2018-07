BEI ed ESA collaborano per aumentare gli investimenti nel Settore Spaziale Europeo

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 luglio 2018) Oggi, Ambroise Fayolle, Vice Presidente della Banca europea per gli(BEI) ha dato il benvenuto al Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner per la firma di una Dichiarazione Congiunta a favore delle due organizzazioni. La Dichiarazione Congiunta avanza l’intenzione delle due organizzazioni di cooperare per sostenere l’investimento in aumento nel, aiutando così a creare parità di condizioni per le società europee per crescere e diventare competitive a livello globale. La dichiarazione supporta inoltre il porre le basi per un impegno dell’Europa nello Spazio 4.0 e nuovo spazio. “Sono molto lieto di rafforzare una proficua collaborazione con l’ESA, sensibilizzando gli investitori, migliorando nel contempo l’accesso ai finanziamenti per i promotori nel“, ha detto il Vice-Presidente di BEI ...