Beckham a Miami per il nuovo stadio | David presenta il suo ambizioso progetto GALLERY

sportfair

: RT @TuttOSuLinuX: Sport: MLS, svelato il futuristico progetto di Beckham per il suo Miami... #MLS #svelato #futuristico - OneWorldOneGoal : RT @TuttOSuLinuX: Sport: MLS, svelato il futuristico progetto di Beckham per il suo Miami... #MLS #svelato #futuristico -

(Di venerdì 13 luglio 2018)ildeldi Major League Soccerarriva aper una riunione speciale, per la promozione della costruzione di unodi Major League Soccer in Florida.ed i suoi partner hannoto i piani dell’impianto sportivo e del parco adiacente ai commissari della città di. Il sogno dell’ex calciatore è quello di possedere una squadra di calcio tutta sua nella metropoli statunitense. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articoloper ilil suoSPORTFAIR.