Beautiful Caroline fuori dalla soap | Linsey Godfrey | “Volevo restare ma…”

Beautiful : addio Caroline? LINSEY GODFREY passa ad un’altra soap!!! : I rumor si rincorrono da molte settimane ma, nonostante non ci sia al momento una conferma ufficiale della produzione, sembra proprio che LINSEY GODFREY, ovvero Caroline Spencer in Beautiful, sia stata ingaggiata da un’altra soap opera: Days Of Our Lives. Quest’ultima produzione, una volta nota in Italia con il titolo Il tempo della nostra vita, negli Stati Uniti continua ad andare in onda sul canale NBC e, con i suoi 53 anni di ...