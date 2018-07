Beach volley | Europei 2018 Olanda Ecco i grandi favoriti della rassegna continentale

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. Capolavoro Lupo/Nicolai! Abbiati/Andreatta salutano da eroi : che paura per Brouwer/Meeuwsen : Comunque vada a finire, chiunque lo vincerà, Gstaad resterà nella mente di tanti appassionati come il torneo di Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che, non contenti di aver conquistato una qualificazione al main draw contro ogni pronostico, aver battuto la coppia campione olimpico/mondiale Alison/Andre, aver vinto il derby con Rossi/Caminati, hanno rischiato di compiere l’ennesima impresa epocale trascinando ai vantaggi del tie break ...

Beach volley - Mondiale Under 19 Nanjing. L’Italbeach si ferma : Di Silvestre/Marchetto noni - Scampoli/Bertozzi diciassettesime : Si ferma di colpo la corsa dell’ItalBeach impegnata ai Mondiali Under 19 a Nanjing. Deludente il 17mo posto in campo femminile di Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi che sono uscite lottando ai sedicesimi di finale contro una forte coppia statunitense, tutt’altro che negativo, invece, in campo maschile, il cammino di Alberto Di Silvestre e Tobia Marchetto che, dopo cinque successi consecutivi, si devono inchinare ai più ...

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad : Lupo/Nicolai e Abbiati/Andreatta a caccia dei quarti : il programma di oggi : Difficile, ma non impossibile, che se la possano giocare questa mattina alle 11 alla pari con i campioni del mondo del 2013, bronzo olimpico a Rio 2016, gli olandesi Brouwer/Meeuwsen che stanno ...

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad : Lupo/Nicolai e Abbiati/Andreatta a caccia dei quarti : il programma di oggi : Due coppie azzurre negli ottavi di finale di un Major Series non è certo una novità ma se una di queste due coppie è “autogestita”, arriva dalle qualificazioni, ha battuto campioni del mondo, campioni olimpici, rookies del World Tour e connazionali per arrivare fino a qui, ecco che la penultima giornata (per il torneo maschile) del Major Series di Gstaad diventa ancora più frizzante rispetto ad altri appuntamenti. Diciamolo ...

Beach volley - Europeo 2018 Olanda. Lupo/Nicolai a caccia del poker europeo ma serve l’impresa : Tre titoli sono già in bacheca ma Daniele Lupo e Paolo Nicolai, quando si parla di Campionato europeo, accendono il turbo e sanno ottenere il massimo. La vigilia della kermesse continentale per la coppia numero uno dl movimento azzurro è stata piuttosto convulsa. Alla base dei risultati al di sotto delle aspettative di questa prima parte di estate c’è l’infortunio alla caviglia che ha tenuto fermo Daniele Lupo per un mese, costringendo la coppia ...

Beach volley : a Gstaad Lupo-Nicolai e Andreatta-Abbiati agli ottavi : Gstaad , SVIZZERA, - Due coppie italiane conquistano gli ottavi di finale del Major di Gstaad , torneo 5 Stelle, . Nicolai-Lupo e Andreatta-Abbiati hanno superarato il primo turno ad eliminazione ...

BPER Banca Beach volley Tour : San Benedetto del Tronto pronto ad accogliere le stelle della terza tappa : L’estate del Beach Volley non si ferma mai e prosegue con la terza tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sabato 14 e domenica 15 luglio alla Beach Arena di San Benedetto del Tronto Un sogno che si avvera quello di riportare il grande Beach Volley e un circuito nazionale sulla sabbia delle Marche, dal quale manca da almeno un lustro. Un sogno che si avvera grazie al lavoro del comitato organizzatore locale rappresentato da ...

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. Abbiati/Andreatta non finiscono di stupire : dominato il derby con Rossi/Caminati - sono agli ottavi! : Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta non finiscono più di stupire. sono loro a raggiungere Lupo e Nicolai negli ottavi di finale del Major Series di Gstaad grazie al netto successo (2-0) nel derby con Rossi e Caminati che non hanno in questa fase della stagione la continuità di rendimento tra i loro punti di forza. Abbiati/Andreatta hanno saputo sfruttare al meglio la mattinata di riposo per riordinare le idee dopo l’incredibile vittoria di ...

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. Azzurri - avanti tutta! E’ derby nei sedicesimi. Chi raggiungerà Lupo/Nicolai agli ottavi? : Il derby tanto temuto è servito nei sedicesimi di finale tra Abbiati/Andreatta e Rossi/Caminati che hanno conquistato l’accesso al secondo turno vincendo la finale per il terzo posto con la rivincita su Giginoglu/Gogtepe. Una coppia italiana, dunque, avanzerà agli ottavi di finale del Major Series di Gstaad ed è bello pensare che il sedicesimo di finale del torneo più importante della stagione a livello mondiale è la stessa sfida che ...

Beach volley : Di Silvestre-Marchetto conquistano gli ottavi ai Mondiali U.19 : NANCHINO , CINA, - A Nanchino, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali Under 19 di Beach Volley , gli azzurri Di Silvestre-Marchetto centrando la terza vittoria consecutiva, battendo 2-0 , 21-16, ...

Beach volley - Mondiale Under 19 Nanjing. En plein Di Silvestre/Marchetto : sono già negli ottavi - Bertozzi/Scampoli : primo stop. : Vola direttamente agli ottavi di finale la coppia azzurra impegnata nel torneo maschile del Mondiale Under 19 di Nanjing in Cina: Alberto Di Silvestre (oggi il suo compleanno) e Tobia Marchetto vincono con autorità il loro girone e conquistano nella prima mattinata italiana il loro quinto successo consecutivo sulla sabbia cinese. Vittime degli azzurri, questa mattina, sono stati i norvegesi Brekke/Ringoen che avevano l’ultima possibilità ...

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. Abbiati/Andreatta : stop dai norvegesi. Appuntamento ai sedicesimi : Si ferma davanti alla coppia norvegese Mol/Sorum la folle corsa di Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che, dopo tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali contro i campioni brasiliani Alison/Andre, si prendono una pausa ed escono sconfitti piuttosto nettamente dalla sfida contro una delle coppie emergenti del Beach volley mondiale. Nella finale del girone preliminare i norvegesi dominano e si impongono 2-0 (21-10, 21-14) al termine di un ...

Beach volley - World Tour Gstaad 2018. Lupo/Nicolai e Rossi/Caminati non imitano Abbiati/Andreatta : sarà spareggio per i sedicesimi : Doppia sconfitta per l’Italia nelle semifinali dei giorni preliminari e dunque solo Abbiati/Andreatta che, in mattinata, avevano vinto la sfida delle “4A” con Alison/Andre, giocheranno alle 18 la finale per l’accesso diretto agli ottavi di finale contro i giovani emergenti norvegesi Mol/Sorum. Lupo/Nicolai e Rossi/Caminati, invece, saranno costretti ad un primo spareggio per restare nel torneo dopo le sconfitte subite in ...

