ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Batterio Gran Canaria, 13 turisti colpiti dalla Klebsiella: resiste agli antibiotici - orsi_laura : RT @fattoquotidiano: Batterio Gran Canaria, 13 turisti colpiti dalla Klebsiella: resiste agli antibiotici - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Batterio Gran Canaria, 13 turisti colpiti dalla Klebsiella: resiste agli antibiotici - Cascavel47 : Batterio Gran Canaria, 13 turisti colpiti dalla Klebsiella: resiste agli antibiotici -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Tredicidi nazionalità svedese e norvegese sono stati, tra gennaio e aprile, da uncontratto nell’ospedale dinte. Si chiamapneumoniae St392 e solitamente si contrae proprio nelle strutture sanitarie. Lapuò provocare polmonite, infezioni nel tratto urinario e nelle ferite per quanto riguarda soggetti immunodepressi. La notizia è stata data dal Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) che ora rivela che c’è un alto rischio che questosi diffonda in Europa se non vengono prese le necessarie misure di prevenzione. La probabilità di rimanere contagiati è molto bassa per chi non entra in contatto diretto con la struttura sanitaria, ma c’è un alto rischio che ilsi diffonda se viene diagnosticato nel luogo di residenza del turista e non nel luogo ove è stato ...