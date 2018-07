Basta carceri | servono misure alternative Il post di Beppe Grillo che non

huffingtonpost

(Di venerdì 13 luglio 2018) "Il sistema punitivo che stiamo adottando è antico come il mondo, ma soprattutto non funziona. Non funziona e mi pare che sia sotto gli occhi di tutti. Senza fare molta retorica, mi pare che si rubi, si stupri e si uccida ancora".parla di un mondo senza carcere, ma con. Snocciola i numeri "incredibili, allarmanti" dell'Associazione Antigone - oltre 6 mila detenuti in più in Italia da fine 2015 a oggi, con un sovraffollamento del 115% e un altissimo tasso di recidiva, con il 35% dei detenuti in custodia cautelare - e propone una ricetta alternativa che, certamente, non può piacere alla Lega, che invece propone una stretta legalitaria e la costruzione di nuove."Rinchiudere una persona per anni dentro una stanza, oltre ad essere una tortura senza senso, non porta a nulla e non capisco quali risultati dovrebbe portare. Oggi ...