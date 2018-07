Basilicata | Pittella interrogato nega tutte le accuse | “Esclusa ogni responsabilità”

Basilicata : Pittella arrestato e sospeso - ma niente dimissioni. Mozione di sfiducia. Ma il Pd : “Dimostrerà che non c’entra” : Da cinque giorni è agli arresti domiciliari. Per la legge Severino non può già più fare il presidente di Regione. Tra qualche mese finirà la legislatura da governatore. Ed è improbabile, per dire poco, che davvero sarà lui il candidato del centrosinistra, com’era stato deciso solo alcune settimane fa. In ogni caso, nonostante tutto, Marcello Pittella non ha ancora rassegnato le dimissioni da presidente della Basilicata. Né il suo partito, ...

Basilicata - scandalo sanità : Pittella agli arresti domiciliari : L'audizione del governatore del Pd non è stata ancora fissata dai magistrati. Le carte dell'inchiesta della procura di Matera, che ha portato a 30 arresti, fanno luce su un meccanismo perverso della ...

Sanità - terremoto in Basilicata Arrestato il governatore Pittella : Trenta misure restrittive sono in corso di esecuzione da parte della Guardia di Finanza di Matera nell'ambito di un'operazione sul sistema sanitario in Basilicata nei confronti di persone coinvolte "a vario titolo in fatti riconducibili a reati contro la Pubblica amministrazione" Segui su affaritaliani.it

Basilicata - sanità nella bufera : il governatore Pittella agli arresti domiciliari : sanità lucana nella bufera. Un sistema di corsie preferenziali e scambi di favori finalizzati all'assunzione di raccomandati. Sotto accusa il Presidente della Regione Basilicata e oltre 20 persone tra ...

Scandalo nella sanità in Basilicata. Il governatore Pd Pittella ai domiciliari : Con lui arrestate altre 22 persone fra cui dirigenti della sanità regionale. Pittella è accusato dalla procura di Matera di falso e abuso d'ufficio per la gestione di nomine, concorsi truccati e ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : scandalo Pittella in Basilicata travolge il Pd (7 luglio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: arresto per il governatore della Basilicata. Velocizzare l'uscita dalla grotta dei ragazzi thailandesi. Mondiali, oggi gli ultimi quarti. (7 luglio 2018).(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Basilicata - ARRESTATO MARCELLO PITTELLA/ Inchiesta Sanità - presidente ai domiciliari : Saviano contro il Pd : Terremoto Pd in BASILICATA: ARRESTATO il presidente della Regione MARCELLO PITTELLA, fratello di Gianni. Ultime notizie, Inchiesta Sanità: Governatore ai domiciliari per falso si è sospeso(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 23:43:00 GMT)

Arrestato Marcello Pittella - il governatore della Basilicata ai domiciliari per un’inchiesta sulla Sanità : Arrestato Marcello Pittella, il governatore della Basilicata ai domiciliari per un’inchiesta sulla Sanità Arrestato Marcello Pittella, il governatore della Basilicata ai domiciliari per un’inchiesta sulla Sanità Continua a leggere L'articolo Arrestato Marcello Pittella, il governatore della Basilicata ai domiciliari per un’inchiesta sulla Sanità proviene da NewsGo.

Basilicata - arrestato Presidente Pittella/ Inchiesta Sanità - 30 fermi a Matera : gip - “sistema delinquenziale” : Terremoto Pd in Basilicata: arrestato il Presidente della Regione Marcello Pittella, fratello di Gianni. Ultime notizie, Inchiesta Sanità: Governatore ai domiciliari per falso si è sospeso(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:45:00 GMT)

INCHIESTA SANITÀ Basilicata - ARRESTATO PITTELLA/ Presidente sospeso - guerra Pd-M5s : Gip - “garantiva favori” : Terremoto Pd in BASILICATA: ARRESTATO il Presidente della Regione Marcello PITTELLA, fratello di Gianni. Ultime notizie, INCHIESTA SANITÀ: Governatore ai domiciliari per falso si è sospeso(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:12:00 GMT)

Basilicata - la “lista verde” di Pittella per i concorsi : “Tutti i raccomandati hanno fatto schifo. Sia fatta la sua volontà” : Una madre che si sente “un verme” perché sa di essere parte di un “sistema” in cui i “meritevoli” devono lasciare spazio ai raccomandati. Dove la sua stessa figlia potrebbe essere vittima di chi come lei aggiusta i concorsi. È esemplare l’intercettazione che il gip di Matera Angela Rosa Nettis riporta quasi alla fine dell 425 pagine con cui ha firmato trenta misure cautelari tra cui i domiciliari per il ...

Pittella sospeso da Governatore Basilicata/ Arresto Presidente per scandalo Sanità : reggente ora Franconi : Terremoto Pd in Basilicata: arrestato il Presidente della Regione Marcello Pittella, fratello di Gianni. Ultime notizie, inchiesta Sanità: Governatore ai domiciliari per falso si è sospeso(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Basilicata - inchiesta Gdf : arresti domiciliari presidente Regione Pittella. Sospeso da carica : Pm Matera, "totale condizionamento politica" Gli accertamenti eseguiti dalla Procura della Repubblica di Matera e dalla Guardia di Finanza hanno evidenziato il "totale condizionamento della sanità ...

Sanità - terremoto in Basilicata Arrestato il governatore Pittella : Trenta misure restrittive sono in corso di esecuzione da parte della Guardia di Finanza di Matera nell'ambito di un'operazione sul sistema sanitario in Basilicata nei confronti di persone coinvolte "a vario titolo in fatti riconducibili a reati contro la Pubblica amministrazione" Segui su affaritaliani.it