Baseball | Haarlem Week 2018 | una buona Italia si arrende al Giappone all’extra-inning nel

(Di venerdì 13 luglio 2018) L’si è aperta con una sconfitta per l’, battuta per 1-0 all’esordio contro il. Un ko che lascia tanto amaro in bocca ai ragazzi di Gilberto Gerali perché, come testimoniato dal punteggio, gli azzurri sono stati capaci di dare del filo da torcere e mettere in difficoltà i nipponici. La partita è stata infatti dominata dalle difese, che per tutto il match hanno concesso pochissimo. Gerali ha schierato Luis Lugo come partente, il quale ha concesso il primo singolo nell’iniziale, gestendo poi la situazione senza particolari problemi, pur con un avversario in seconda base. La prima valida azzurra è arrivata nel terzo, firmata da Freddy Noguera, senza però esiti positivi ai fini del risultato. Il match è così andato via liscio, con strikeout a ripetizione da una parte e dall’altra. Al quintoè toccato ad Alex ...