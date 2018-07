BARCONE CON 450 MIGRANTI VERSO LAMPEDUSA | SALVINI CHIUDE PORTI Ultime notizie Italia vs

Notte di tensione al largo di Lampedusa. No di Salvini a un BARCONE CON 450 migranti : Ore 21,30 - "I migranti hanno scelto Lampedusa", dice Malta Sono stati i migranti a bordo del barcone a scegliere di dirigersi verso Lampedusa. A sostenerlo è stato il portavoce del governo maltese, Kurt Farrugia, in un tweet, ritwittato a sua volta dal premier Joseph Muscat. 1/3 MRCC Rome notified RCC #Malta of presence of fishing vessel with approx 450 migrants on board. Vessel was ...

BARCONE CON 450 immigrati : nuovo scontro Roma-Malta : «Come promesso, io non mollo. Un Barcone con 450 clandestini a bordo è da questa mattina in acque di competenza di Malta, che si è fatta carico di intervenire. A distanza di ore però nessuno si è mosso, e il Barcone ha ripreso a navigare in direzione Italia. Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo Barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti?», è la ...

Salvini : «BARCONE CON 450 clandestini. Non arriverà qui» Nuovo scontro con Malta Diciotti - interviene Mattarella : L’imbarcazione è entrata in acque di competenza italiana. La notizia viene data dai social dal ministro dell’Interno: «Abbiamo già dato, ci siamo capiti?». La Farnesina: «Il porto di sbarco sia a Malta»

Malta : da BARCONE hanno deciso Lampedusa : 21.46 "Il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma ha notificato al centro soccorsi di Malta la presenza del peschereccio con circa 450 migranti a bordo quando la nave era a circa 53 miglia da Lampedusa e a 110da Malta. Contattate, le persone a bordo hanno detto che volevano procedere verso Lampedusa". Lo scrive in un tweet il portavoce del governo maltese, Kurt Farrugia, ritwittato anche dal premier Joseph Muscat.