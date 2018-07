Barcone con 450 migranti verso Lampedusa Lo hanno scelto loro | spiega Malta

agi

: ??Altra crisi in alto mare con Malta. Dalla ricostruzione fatta dalla nota del ministero degli Esteri e inviata all'… - masechi : ??Altra crisi in alto mare con Malta. Dalla ricostruzione fatta dalla nota del ministero degli Esteri e inviata all'… - masechi : ??Il doppio gioco di Malta in alto mare. Barcone con 450 immigrati a bordo. Il soccorso tocca all'isola che chiede l… - masechi : ??Il barcone con 450 migranti a bordo partito dalla Libia e segnalato in acque maltesi, avrebbe corretto la rotta ve… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Ore 21,30 - "I", diceSono stati ia bordo dela scegliere di dirigersi. A sostenerlo è stato il portavoce del governo maltese, Kurt Farrugia, in un tweet, ritwittato a sua volta dal premier Joseph Muscat. 1/3 MRCC Rome notified RCC #of presence of fishing vessel with approx 450 migrants on board. Vessel was approx 53NM from, 110NM from. Contacted, the persons on board said they wanted to proceed to #. pic.twitter.com/D0OxaxIYdb — Kurt Farrugia (@KurtFarrugia) 13 luglio 2018 "Il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma - si legge - ha notificato al centro soccorsi dila presenza del peschereccio con circa 450a bordo quando la nave era a circa 53 miglia dae a 110 da. Contattate, le ...