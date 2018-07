BARCONE CON 450 MIGRANTI VERSO ITALIA | SALVINI | “QUI NON VIENE” Ultime notizie | “Malta

Migranti - BARCONE CON 450 a bordo verso l’Italia. Salvini avverte : “Non entrerà nei porti italiani” : Una grossa imbarcazione a due piani, un peschereccio in legno, carico di circa 450 Migranti, si troverebbe nelle acque maltesi e starebbe navigando verso nord....

**Migranti : Toninelli - BARCONE CON 450 a bordo? Malta faccia suo dovere** : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Da alcune ore c’è un’imbarcazione con 450 persone a bordo che naviga nel Sar maltese. Per la legge del mare è Malta che deve inviare proprie navi e aprire il porto. La nostra Guardia Costiera potrà agire, se serve, in supporto, ma Malta faccia subito il suo dovere”. Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. L'articolo **Migranti: Toninelli, ...

Governo a Malta : intervenite per BARCONE - deve sbarcare da voi : Roma, 13 lug., askanews, - Il Governo italiano chiede a Malta di intervenire con propri mezzi per fornire assistenza al barcone con 450 migranti segnalato all'alba di oggi, sottolineando che - avendo ...

BARCONE CON 450 migranti verso Italia : Salvini - “porti chiusi”/ Ultime notizie - Ministro “era in acque Malta” : migranti, Barcone con 450 clandestini verso l'Italia: Salvini, "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:52:00 GMT)

Salvini : "BARCONE CON 450 a bordo<br> non può e non deve arrivare in Italia" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 luglio 2018, ha pubblicato sui suoi canali social un post in cui ha dato notizia di un barcone con 450 migranti a bordo (che lui chiama direttamente "clandestini") che era in acque maltesi questa mattina. Il vicepremier spiega anche che Malta si è fatta carico dell'intervento, ma poi non si è mossa per ora e così l'imbarcazione ha virato verso l'Italia. Nel post, ...

Migranti - Salvini : "BARCONE CON 450 a bordo - non deve arrivare in Italia" : Il caso della nave Diciotti: il ministro dell'Interno nega lo scontro con Mattarella, Di Maio con il Colle Il Colle chiama Conte, Salvini s'infuria - di E. M. COLOMBO

BARCONE in navigazione verso l’Italia Salvini : «Qui nessun porto disponibile» : Nell’imbarcazione, un vecchio peschereccio a due piani, 450 migranti. Su Facebook la reazione del ministro dell’Interno: «Io non mollo»

BARCONE CON 450 migranti a bordo naviga verso l'Italia - Salvini : Qui non deve venire : Il ministro scrive sui suoi profili Twitter e Facebook, accusando Malta di non essere intervenuta quando l'imbarcazione era nelle sue acque territoriali - L'ondata migratoria non si ferma, anzi ...

BARCONE CON 450 a bordo. Salvini : 'Non in un porto italiano' : Scoppia un nuovo caso migranti. Un Barcone con 450 persone a bordo si sta dirigendo verso l'Italia e il ministro Salvini oppone di nuovo il suo 'niet' a farlo approdare in un porto italiano. 'Come ...