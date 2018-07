Barcone con 450 immigrati | nuovo scontro Roma-Malta

ilgiornale

(Di venerdì 13 luglio 2018) «Come promesso, io non mollo. Uncon 450 clandestini a bordo è da questa mattina in acque di competenza di, che si è fatta carico di intervenire. A distanza di ore però nessuno si è mosso, e ilha ripreso a navigare in direzione Italia. Sappiano, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questoin un porto italiano non può e non deve arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti?», è la domanda del ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, in un post sulla sua pagina FacebookDelpartito dalla Libia con a bordo 450deve farsi carico, non è solo Matteo Salvini a fermare l'ingresso ai porti italiani, ma anche il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, poi il titolare delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Appena Salvini ha saputo dell'imbarcazione,"Come promesso, io non mollo", ha scritto su Facebook chiedendo al governo della Valletta di intervenire dal momento che l'imbarcazione si trovava in acque di competenza disin da questa mattina.