Barcellona | nel mirino Kanté | proposto uno scambio al Chelsea

E' arrivata nel porto di Barcellona la nave dell'ong Open Arms con 60 migranti a bordo : Madrid - E' arrivata nel porto di Barcellona la nave dell'ong spagnola, Proactiva Open Arms, con 60 migranti soccorsi al largo della Libia alcuni giorni fa. L'imbarcazione si è diretta in Spagna ...

Il Barcellona dà uno sguardo al mercato : Willian nel mirino : Il brasiliano Willian è finito nel mirino del Barcellona dopo le ottime prestazioni ai Mondiali di Russia 2018 Il Barcellona mette nel mirino il centrocampista offensivo brasiliano Willian protagonista ieri nella vittoria per 2-0 del Brasile contro il Messico ai mondiali in Russia. A quanto riporta ‘Mundo Deportivo’ il club blaugrana stra trattando col Chelsea la cessione del giocatore valutato 80 milioni di euro dal club ...

Le World Finals della PES LEAGUE 2018 si terranno nel mese di luglio a Barcellona : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che le World Finals della PES LEAGUE 2018 si terranno a luglio nella celebre città catalana.Barcellona, sinonimo in tutto il mondo di calcio di altissimo livello, farà da cornice alle finali mondiali di PES dove gli otto più forti giocatori del mondo della modalità 1v1 e i migliori 4 team CO-OP si sfideranno il 21 luglio per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo della PES LEAGUE 2018.La PES ...

Luis Salom - un murales alla curva 13 del GP di Barcellona per ricordare il pilota morto nel 2016 : Proprio alla curva 13, dove è avvenuto l'incidente, si sono radunati tanti piloti delle tre categorie davanti a un murales dedicato a Salom. "El Mexicano" com'era chiamato Salom ha perso la vita all'...

Al Sonar +D arriva il futuro e Barcellona si trasforma nella culla della creatività digitale : Di sera la musica, di giorno l'innovazione e il cambiamento. Il Sónar è molto di più di un festival di musica elettronica. È momento di incontro e scambio su temi anche distanti dal mondo musicale e diventa catalizzatore di creatività e sapere. Se fuori dal centro di Barcellona, da venticinque anni, le casse del Sonar con i loro beat inebriano migliaia di persone, nel cuore della città, il centro ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : i precedenti di Andrea Dovizioso a Barcellona. Il trionfo nel 2017 il ricordo più dolce : Dopo le emozioni del GP d’Italia, al Mugello, il Circus del Motomondiale e della MotoGP fa rotta verso la Spagna, in Catalogna, per il settimo round iridato. Sul circuito del Montmeló ci si aspetta molto dalla Ducati. La Rossa, reduce dalla doppietta sull’asfalto toscano, vuol riconfermarsi anche lungo il nastro d’asfalto catalano. In particolare le attenzioni sono per Andrea Dovizioso. Il forlivese, secondo alle spalle del ...

Dramma nel CEV Moto3 - Andreas Perez investito dal gruppo : il 14enne muore a Barcellona : Una terribile notizia ha sconvolto la famiglia del motociclismo. Nel weekend il CEV ha fatto tappa a Barcellona ma purtroppo è avvenuto un incidente mortale. Durante la seconda gara della Moto3, dove corrono alcuni dei possibili fenomeni della MotoGP del futuro, Andreas Perez è caduto ed è stato investito dal gruppo che sopraggiungeva. Il 14enne è stato prontamente soccorso e portato in elicottero all’Hospital Sant Pau della località ...

El Born - cosa far e vedere nel nuovo quartiere creativo di Barcellona : ... con un fatturato 65 milioni di euro, che tra l'altro usa esclusivamente le lenti italiane Barberini, 'le migliori del mondo', secondo Pellicer. Dormire, mangiare, ballare L'apertura di Etnia è ...

Calciomercato Inter - Skriniar nel mirino del Barcellona : avviati i primi contatti con gli agenti dello slovacco : Il Barcellona fa sul serio per Skriniar, l’Inter però resiste e conferma l’incedibilità del proprio difensore slovacco Milan Skriniar è entrato di prepotenza nel mirino del Barcellona, deciso a fare follie per regalare il difensore slovacco a Valverde. Già avviati i primi contatti tra la dirigenza spagnola e gli agenti del calciatore, ma ciò che manca al momento è la valutazione del nerazzurro, dal momento che l’Inter non ha ...

F.1 - Test Barcellona - Bottas il più veloce nella seconda giornata : Il secondo e ultimo giorno di Test a Barcellona si conclude con la conferma dellottimo stato di forma della Mercedes: è stato Valtteri Bottas a portarsi a casa il giro più veloce della giornata, dopo aver festeggiato la doppietta domenica insieme al compagno di box Lewis Hamilton sullasfalto catalano.Il trio di Testa. Il finlandese, tra laltro, ha messo a segno il secondo maggior numero di tornate durante lintera giornata, ben 139, tante quanto ...

F.1 - Test Barcellona - Verstappen il più veloce nella prima giornata : Max Verstappen è stato il più veloce nella prima giornata di Test in-season sul circuito di Barcellona. Il pilota della Red Bull Racing ha percorso 148 giri in totale, il più veloce dei quali in 1:17.528. Alle sue spalle troviamo la Renault di Carlos Sainz, terzo Sebastian Vettel che ha percorso un totale di 136 passaggi. Solamente sesto posto per Lewis Hamilton che, però, si è portato a casa il titolo di stakanovista di giornata con 151 giri ...

Barcellona - Hamilton il più veloce nelle seconde libere. Vettel quarto : Lewis Hamilton è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere in vista del gran premio di Spagna che si correrà domenica sul circuito di Montmelò. Il pilota della Mercedes ha girato in 1'...

Barcellona - Bottas il più veloce nelle prime libere. Vettel 3/O : Le Mercedes vanno forte, la Ferrari di Vettel è appena dietro. È del finlandese Valtteri Bottas il miglior tempo della prima sessione di libere del Gp di Spagna, sul circuito di Montmelò. Bottas ha ...