Bankitalia : Uif - in 2017 ricevute quasi 94mila segnalazioni operazioni sospette (2) : (AdnKronos) – ‘Far fronte a un flusso di segnalazioni di operazioni sospette così rilevante e di crescente complessità ‘ si legge nel rapporto ‘ richiede un continuo affinamento dei processi, dei metodi e degli strumenti”. Nel 2017 la Uif ha analizzato e trasmesso agli organi investigativi più di 94mila segnalazioni. Lo stock in lavorazione si è pertanto ulteriormente ridotto: a fine 2017 le segnalazioni in ...

Bankitalia : Uif - in 2017 ricevute quasi 94mila segnalazioni operazioni sospette : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Nel 2017 l’Unità di informazione finanziaria ha ricevuto complessivamente 93.820 segnalazioni di operazioni sospette. Il dato è risultato in calo del 7,2% rispetto alle 101.065 dell’anno precedente per via dell’esaurirsi del flusso connesso alle operazioni di volontary disclosure. Al netto di questa componente, però, le segnalazioni sono aumentate facendo registrare il tasso di crescita più ...