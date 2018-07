Bankitalia | non solo contante e paradisi fiscali | crimine usa valute virtuali

Bankitalia : crescita rallenta - ma non è una nuova recessione : Roma, 4 lug. , askanews, La crescita economica sta rallentando ma non ci sarà una nuova recessione. Lo ha affermato il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, secondo cui 'in questo ...

Bankitalia : 'Italia non deve temere fine QE - riduzione debito? Si può' : ... Luigi Federico Signorini , che ieri, in occasone della presentazione della pubblicazione 'L'economia regionale del Piemonte' presso la sede di Torino della Banca d'Italia ha spiegato che 'non vi ...

Bankitalia : 'Italia non deve temee fine QE - riduzione debito? Si può' : ... Luigi Federico Signorini , che ieri, in occasone della presentazione della pubblicazione 'L'economia regionale del Piemonte' presso la sede di Torino della Banca d'Italia ha spiegato che 'non vi ...

Bankitalia - Signorini : 'Italia non ha nulla da temere da fine QE della Bce' : Cosi' il vice direttore generale di Bankitalia Federico Signorini, nel corso della presentazione della pubblicazione 'L'economia regionale del Piemonte' presso la sede di Torino della Banca d'Italia.

Crac banche - più collaborazione Consob-Bankitalia dopo accuse da commissione. Ma nei fatti l’intesa non cambia nulla : Il nuovo governo ha giusto fatto in tempo a insediarsi che già Bankitalia e Consob giocano d’anticipo con una mossa d’immagine nel tentativo di mettersi al riparo da una seria riforma delle authority. Lo fanno con la firma di un accordo-quadro di cooperazione e coordinamento che vorrebbe sanare le omissioni e gli errori che sono costati decine di miliardi di euro ai risparmiatori italiani e che sono emersi con chiarezza nella commissione ...

Rossi - Bankitalia - : "Spread cresce non per forze demoniache". Visco sui conti pubblici : "Passi misurati per non cadere nel burrone" : Invece, siamo in una situazione ben diversa: 'Più forte è la moneta, più forte è l'economia e più basso è lo spread'. conti pubblici, prestiti alle imprese, mutui: ecco dove si fa sentire lo spread ...

Rossi - Bankitalia - : rialzo spread non è causato da demoniaca speculazione - gestori si coprono da rischio uscita euro : ... poco sotto i picchi toccati il 29 maggio prima della risoluzione della crisi politica. "L'aumento dello spread non è frutto di una demoniaca e misteriosa manovra da parte di pochi speculatori - ha ...

BCE - Rossi - Bankitalia - : Fine QE non avrà conseguenzesu economia : ... probabilmente già alla riunione della pRossima settimana, ma il ritiro degli stimoli monetari " non avrà conseguenze importanti" sull'economia italiana. Lo ha detto il Direttore generale di ...

BCE - Rossi - Bankitalia - : "Fine QE non avrà conseguenzesu economia" : La BCE si prepara ad annunciare la fine del Quantitative Easing, probabilmente già alla riunione della pRossima settimana, ma il ritiro degli stimoli monetari 'non avrà conseguenze importanti'

BCE - Rossi - Bankitalia - : "Fine QE non avrà conseguenzesu economia" : ... probabilmente già alla riunione della pRossima settimana, ma il ritiro degli stimoli monetari " non avrà conseguenze importanti" sull'economia italiana. Lo ha detto il Direttore generale di ...

Rossi - Bankitalia - : non vado in banca da anni - solo online : Parma, 8 giu. , askanews, solo operazioni bancarie online per il direttore generale della banca d'Italia, Salvatore Rossi. 'In uno sportello bancario non entro più da qualche anno ha detto Rossi al ...

L'Iva può anche aumentare. Negli studi di Bankitalia e nel discorso di Visco - non è il male maggiore : Usare tutte le leve fiscali disponibili, "senza pregiudizi nei confronti dell'aumento delle imposte meno distorsive". C'è un passaggio di Ignazio Visco, a tre quarti delle sue Considerazioni finali, che nella sua formulazione criptica rompe il tabù italiano degli ultimi decenni, quel "meno tasse" sempre e comunque che ha sequestrato il quadro politico italiano nella sua interezza, da destra a sinistra.Il governatore esce dallo ...

Bankitalia : M5S - Visco racconta Paese che non c’è - cambiamento solo rimandato : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco racconta un Paese che non esiste. Un Paese, a suo dire, florido, felice e che appena in questi giorni è stato turbato da uno stormir di fronde della speculazione finanziaria. Il numero uno di Via Nazionale si preoccupa adesso dello spread e dei risparmi degli italiani, quando Bankitalia è stata a volte complice e a volte poco vigile rispetto al ...

Governo - Visco (Bankitalia) : “Caduta dei mercati non ha giustificazioni - è emotiva. Rispettiamo vincoli costituzionali” : Nel giorno in cui lo spread vola oltre quota 300, il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nell’intervento all’Assemblea annuale, dà rassicurazioni agli investitori e agli italiani. “Ciò che stiamo osservando sui mercati non ha giustificazioni, se non emotive” ha dichiarato. “Le norme entro cui operiamo vanno migliorate, ma non possiamo prescindere dai vincoli costituzionali, la tutela del risparmio, ...