Bahamas | modella 19enne si immerge per fare delle foto con gli squali ma viene morsa ad

(Di venerdì 13 luglio 2018) Unaè stata investita da una valanga di critiche dopo essere statada uno squalo mentre posava per alcunegrafie. Katarina Zarutskie, 19 anni, californiana, era in vacanza con il fidanzato a la famiglia allequando ha notatopersonesnorkeling con alcuninutrice. Katarina ha deciso di sfruttare al meglio l’opportunità e si è immersa in acqua per farsi scattarecon gli animali. Mentre era in posa, però, uno squalo l’haad un polso, trattenendola sott’acqua per diversi secondi. Fortunatamente laè stata in grado di liberare il suo polso e di portare la ferita fuori dall’acqua per fermare sanguinamento. La ragazza ha avuto bisogno di punti di sutura e antibiotici per le ferite riportate e potrebbe avere ancora bisogno di un intervento chirurgico per rimuovere frammenti di denti che potrebbero essere rimasti nelle ...