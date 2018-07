Baby Trump | un pallone gonfiato per trollare il presidente degli Stati Uniti

wired

(Di venerdì 13 luglio 2018) (Foto: Andrew Aitchison / Getty Images) Unsi aggirerà per le strade del Regno Unito. Con questa metafora hanno deciso di giocare alcuni attivisti, che hanno realizzato un enorme gonfiabile dalle fattezze di Donald(ma con il pannolino) per dare a modo loro il benvenuto al, in visita nel Paese. L’idea è piaciuta così tanto agli inglesi che l’operazione è stata sostenuta con una campagna di crowdfunding di oltre 16mila sterline e, dopo un lungo tira e molla per ricevere le autorizzazioni, anche il sindaco di Londra si è piegato eavrà il permesso di sorvolare la capitale venerdì 13, proprio mentre Donaldarriverà per incontrare la Regina. Meno fortuna hanno avuto gli attivisti in Scozia: sabato 14, quando ilamericano Donaldgiocherà a golf a Turnberry, in un resort di proprietà dello stesso ...