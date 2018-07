Auto contro moto | muore centauro

Piceno d'Autore a Monteprandone - lunedì 16 incontro con Vincenzo Vagnoni : Sarà una riflessione sui temi della scienza proposta dal professor Vincenzo Vagnoni. Sambenedettese, laureato in fisica, Vagnoni è ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bologna, è ...

Perde il controllo dell'Auto e danneggia alcuni mezzi parcheggiati : incidente a Pietra Ligure : corso Italia a Pietra Ligure, teatro dell'incidente Un incidente che ha causato non pochi disagi si è verificato ieri sera, intorno alle ore 21, in corso Italia a Pietra Ligure: un'utilitaria, al cui ...

Latina - spari da un’Auto in corsa contro due giovani nigeriani : Latina, spari da un’auto in corsa contro due giovani nigeriani Latina, spari da un’auto in corsa contro due giovani nigeriani Continua a leggere L'articolo Latina, spari da un’auto in corsa contro due giovani nigeriani proviene da NewsGo.

Arzignano - scontro Auto-moto : centauro in ospedale : Incidente ad Arzignano lungo la provinciale di Tezze . Giovedì alle 18 una moto con alla guida G.P., 45enne del posto, ha colliso con una Fiat Punto condotta dalla signora T.A., 63enne residente ...

Tragedia alle porte di San Severo : scontro Auto-moto - c'è una vittima : Tragedia alle porte di San Severo , dove una persona è deceduta in un incidente stradale avvenuto all'imbocco della Statale 16 , da via Lucera, . Il fatto è successo intorno alle 19 circa: stando ad ...

Roma - Autobus Atac prende fuoco : paura in viale Regina Elena/ Ultime notizie : 15esimo caso - tutti contro Raggi : Roma, autobus Atac prende fuoco: paura tra i passeggeri in viale Regina Elena, nessun ferito o intossicato ma proteste contro l'amministrazione Raggi.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:21:00 GMT)

SERPENTE SPUNTA DA CRUSCOTTO : CHOC IN Auto PER 56ENNE/ Ultime notizie : controllo in officina dopo i soccorsi : SPUNTA SERPENTE da CRUSCOTTO dell'AUTO: donna di 56 anni allerta la polizia stradale. Si trattava di un rettile innocuo, la vittima avrebbe ripreso la marcia dopo i controlli.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 18:34:00 GMT)

Chi sciopera contro Ronaldo si fa Autogol : La domanda è sempre la stessa: ma che cosa c'entra la Lega che almeno ufficialmente è oggi il partito guida del centrodestra con una simile visione del mondo reale e dell'economia?

Tre feriti nello scontro fra Auto : Tre feriti in uno scontro fra due auto a F oiano della Chiana . E' successo alle 23 di mercoledì 11 luglio. In ospedale un uomo e una donna del posto e un uomo di Torrita di Siena. Due sono stati ...

Incidenti : schianto contro Auto - motociclista gravemente ustionato a Saronno : Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Un centauro di 41 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato contro un'auto. In seguito all'impatto la sua moto ha preso fuoco e le fiamme lo hanno investito alle gambe provocandogli gravi ustioni. E' accaduto nel pomeriggio di oggi a Saronno, nel varesott

Scontro Auto-tir Cassino-Sora : morta mamma 38enne/ Ultime notizie - incidente stradale : figlia di 3 anni grave : Scontro auto-tir Cassino-Sora: morta mamma 38enne, grave la figlioletta di 3 anni trasportata al Bambino Gesù di Roma. La piccola lotta tra la vita e la morte.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 17:24:00 GMT)

Scooter contro Auto - muore 17enne : ANSA, - CASERTA, 11 LUG - Un ragazzo di 17 anni è morto nella notte all'ospedale di Aversa , Caserta, dopo essere rimasto coinvolto ieri sera in un incidente stradale a Casal di Principe mentre era a ...

Roma : Auto contro scooter - ragazza in prognosi riservata : Roma – Incidente poco dopo le 14 tra un’auto e una moto in via Rodolfo Lanciani 57, in direzione via XXI Aprile. Nell’impatto tra una Opel Corsa e un Suzuki Sixteen 125, ad avere la peggio una ragazza di 17 anni che era alla guida dello scooter. La giovane si trova in prognosi riservata all’ospedale Umberto I. L'articolo Roma: auto contro scooter, ragazza in prognosi riservata proviene da RomaDailyNews.

Bacoli - perde il controllo dell'Auto e si ribalta : morto nella notte 22enne napoletano : Un drammatico incidente è avvenuto la scorsa notte in via Cuma, lungo la strada principale della frazione di periferia. Un ragazzo di 22 anni, Antonio Sommella, ha perso la vita per le gravi lesioni ...