Auto | arriva Formula Sae | studenti di ingegneria in gara

Microsoft Edge per Android : arriva il supporto a Windows Timeline e alla traduzione Automatica : Quiest’oggi Microsoft ha rilasciato un interessante aggiornamento dedicato al suo browser Edge sviluppato per smartphone e tablet Android introducendo novità attese da tempo. La nuova versione di Microsoft Edge per Android, identificata con la numerazione 42.0.2222, è attualmente disponibile per tutti gli utenti tramite il Google Play Store. Tra le principali funzionalità introdotte troviamo sicuramente il supporto a Windows Timeline (o ...

Migranti - nave Diciotti arrivata a Trapani. Salvini : non Autorizzo lo sbarco : La nave Diciotti è arrivata nel porto di Trapani ma Salvini al momento non ha dato il via libera allo sbarco: «Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non...

Carambola a Casette D'Ete : Auto finisce in un campo e si ribalta. Arriva l'eliambulanza : Il sinistro si è verificato questa mattina, poco dopo le 9:00, a Casette D'Ete, nel territorio comunale di Sant'Elpidio a Mare. Da una prima ricostruzione, sembra che la ragazza alla guida della sua ...

Ingress arriva su Netflix : il titolo mobile dagli Autori di Pokémon Go diventerà un anime : Prima di dedicarsi a Pokémon GO e di diventare uno studio di fama mondiale, nel 2013 Niantic lanciò sul mercato mobile l'apprezzato Ingress, titolo in grado di evidenziare le capacità del team e che ora sta per effettuare un importante salto di qualità, arrivando addirittura sul piccolo schermo.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, Ingress diventerà una serie TV anime prodotta da Netflix, che in questo periodo sta collaborando con ...

Yagalet Prototype 2.0 - dalla Russia arriva l’Auto volante [FOTO] : Grazie ad uno speciale cuscino gonfiabile la sueprcar russa si trasforma in un hovercraft capace di volare In Russia hanno inventato una supercar decisamente fuori dagli schemi, perché capace niente di meno di volare. Si avete capito bene, la Yagalet Prototype 2.0 – questo il nome dell’auto volante russa – si trasforma in un particolare hovercraft, tramite l’uso di un enorme cuscino gonfiabile posizionato sotto il pianale ...

Vaccini - arriva una nuova legge M5s-Lega. Grillo : "Basta un'Autocertificazione" : "Basterà una autocertificazione di avvenuta vaccinazione per iscriversi a scuola". Lo ha annunciato

Arriva il bracciale 'Schiaffo' per non dimenticare bimbi in Auto : Roma, 2 lug. , askanews, Un bracciale per scongiurare il fenomeno del 'black out' temporaneo della mente ed evitare di dimenticare un bimbo legato sul seggiolino in auto. E' l'obiettivo del 'Progetto ...

La “cenciata” di Siena arriva da lontano. Non solo Autolesionismo : Siena. Finisce un’epoca e pure un’epica. Dopo 74 anni di governo ininterrotto della filiera corta a chilometro zero Pci-Pds-Ds, l’autarchica Siena congeda il centrosinistra, colpevole di essersi fatto del male da solo. Vince Luigi De Mossi, un candidato “civico” sostenuto però dal centrodestra a gui

Gli arrivano 90 multe in 2 anni - poi la scoperta choc : 'Sono tutte Auto guidate da rom' : di Alessia Marani 'Inseguito' dalla polizia stradale di mezz'Italia, bersagliato da multe a tre zeri, 'ricercato' dalle compagnie assicurative nazionali, tutto per colpa di 16 auto, tra cui una Jaguar,...

Ambiente : arriva il ‘dosaggio’ Auto al passo Sella : “Un modo innovativo e sostenibile di fare esperienza del mondo alpino, sia per i residenti che per i turisti, al fine di proteggere quest’area sensibile riducendo il traffico, le emissioni e il rumore”. Questo è l’obiettivo perseguito dalla Provincia con il progetto #dolomitesvives, Dolomiti vive, che quest’anno propone due sperimentazioni, una sorta di ‘dosaggio’ per passo Sella. Simile alla contestata ...