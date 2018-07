Aumentano gli energy manager : Roma, 13 lug. – (AdnKronos) – Confermato il trend in aumento degli energy manager: nel 2017 sono 2.315 quelli nominati (1.564 da soggetti obbligati e 751 da soggetti non obbligati), con una crescita intorno al 6% in 4 anni per i soggetti obbligati e all’11% in 15 anni includendo anche le nomine di soggetti non obbligati. Questi alcuni dei dati emersi dal Rapporto che Fire redige annualmente sulla figura professionale e ...

La minaccia di Trump : Usa fuori dalla Nato se gli alleati non Aumentano le spese militari : Il presidente Trump minaccia di uscire dalla Nato, perché gli altri alleati non pagano abbastanza. Lo ha rivelato l’agenzia tedesca Dpa, citando fonti non identificate. Poco dopo la Casa Bianca ha convocato i giornalisti al seguito del presidente, per comunicazioni urgenti. Secondo due fonti della Nato citate dalla Reuters il numero uno della Casa...

La minaccia choc di Trump : Usa fuori dalla Nato se gli alleati non Aumentano le spese militari : Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato di uscire dalla Nato se gli alleati non faranno subito degli sforzi per aumentare le loro spese militari. È quanto si è appreso da diverse fonti diplomatiche, come riferiscono le agenzie Dpa e Belga....

Migranti - Aumentano del 5 per cento gli italiani contrari agli sbarchi : Sono aumentati del 5 per cento nell'ultimo anno gli italiani contrari agli sbarchi dei Migranti. E` quanto emerge da una elaborata indagine Uecoop/Ixè in occasione del

ILIAD - Aumentano a 138 gli impianti autorizzati nella città metropolitana di Milano : ILIAD, aumrnta a 138 impianti autorizzati nella città metropolitana di Milano ILIAD, aumentano a 138 gli impianti autorizzati nella città metropolitana di Milano ILIAD ha avuto una vera e propria ...

Aumentano famiglie 'single' in Europa : ANSA, - BRUXELLES, 6 LUG - Oltre un terzo delle famiglie nell'Unione europea è single. A rivelarlo è l'indagine Eurostat sulle dimensioni delle famiglie europee nel 2017, secondo cui sono oltre 221,3 ...

Licenziamenti illegittimi - gli indennizzi Aumentano a 36 mensilità : La spallata al Jobs act si allarga anche alle tutele crescenti: in caso di licenziamento illegittimo, l’indennità massima, oggi fissata a 24 mensilità, salirà a 36. La minima potrebbe salire da 4 a 6 mensilità. Confermato il giro di vite sui contratti a termine, la cui durata massima a sorpresa scende da 36 a 24 mesi, con le causali che ritornano dal primo rinnovo dopo i primi 12 mesi “liberi”. Giro di vite sulla somministrazione, mentre viene ...

Aumentano i beneficiari del Rei - da luglio ne avranno diritto anche i disoccupati singoli : La misura unica di contrasto alla povertà, il Reddito di Inclusione è entrato in vigore nel 2018, dallo scorso gennaio. Dal primo luglio però, la misura appannaggio di soggetti disagiati reddituali o sociali è interessata da una importante novità. Sparisce uno dei requisiti richiesti ai beneficiari della misura e di fatto il Rei amplia la platea dei beneficiari. Una novità di cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota ...

Licenziamenti illegittimi - gli indennizzi Aumentano a 36 mensilità : La spallata al Jobs act si allarga anche alle tutele crescenti: in caso di licenziamento illegittimo, l’indennità massima, oggi fissata a 24 mensilità, salirà a 36. La minima potrebbe...

Bollette - da 1° luglio Aumentano luce e gas : Teleborsa, - Dal prossimo mese, la spesa per l'energia registrerà un incremento in bolletta. Lo fa sapere l' Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente , che cita le "tensioni ...

Consumi : dal primo luglio tariffe luce Aumentano del 6 - 5% - gas +8 - 2% - : L'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente ha comunicato la crescita delle spese in bolletta: "Pesano tensioni internazionali e caro-greggio". Per una famiglia tipo, il rincaro annuale ...

Bollette - da 1° luglio Aumentano luce e gas : Dal prossimo mese, la spesa per l'energia registrerà un incremento in bolletta. Lo fa sapere l' Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente , che cita le "tensioni internazionali e la ...

Dal primo luglio Aumentano le bollette : +6 - 5% per l’elettricità e +8 - 2% per il gas : Dal primo luglio aumenta luce e gas. L'Arera ha comunicato che la spesa crescerà del +6,5% per l'elettricità e del +8,2% per il gas a causa delle " tensioni internazionali e la conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio, cresciute del 57% in un anno e del 9% solo nell’ultimo mese di maggio hanno pesantemente influenzato anche i prezzi nei mercati all’ingrosso dell’energia, con ripercussioni sui prezzi per i clienti finali sia ...

In Sicilia Aumentano le famiglie povere : seconda dopo Calabria : Nel 2017 in Sicilia è stato registrato un aumento dei poveri con una percentuale del 6% rispetto all'anno precedente. Lo rivelano i dati Istat.