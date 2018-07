Audio e testo Faccio quello che voglio | il nuovo singolo di Fabio Rovazzi con Emma | Nek e

Faccio Quello Che Voglio - Fabio Rovazzi | Testo - Audio - MP3 : Canzone Fabio Rovazzi, Faccio Quello Che Voglio: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Fabio Rovazzi è Faccio Quello Che Voglio: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Fabio Rovazzi ha rilasciato il suo nuovo singolo Faccio Quel Che Voglio, un featuring con Emma, Nek e Albano. Le tonalità sono quelle dance, per dei ritmi catchy, […]

Angelo Blu - Achille Lauro | Testo - Audio - MP3 : Canzone Achille Lauro, Angelo Blu: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Achille Lauro è Angelo Blu: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Un club gremito, un’umanità varia ed eventuale, un beat misto fra EDM e samba, un milione di glitter. Questo il concept dietro al delirante […]

Il terrone va di moda - Il Pagante | Testo - Audio - MP3 : Canzone Il Pagante, Il terrone va di moda: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Il Pagante è Il terrone va di moda: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il 6 luglio 2018 Il Pagante ha rilasciato il singolo Il terrone va di moda, una simpatica canzone […]

Ricchi x Sempre è il nuovo singolo di Sfera Ebbasta dal multiplatino Rockstar : Audio e testo : Ricchi x Sempre è il nuovo singolo di Sfera Ebbasta. Il re della trap è quindi pronto a tornare in radio con una nuovo brano tratto da Rockstar, suo ultimo disco di inediti che ha già raggiunto il riconoscimento di più di un disco di platino. Il brano arriva in radio dal 13 luglio e ha già ottenuto la certificazione platino come singolo. Ricchi x Sempre arriva quindi dopo gli altri estratti dal disco che l'artista di Cupido ha rilasciato nel ...

Bandita - Jake La Furia | Testo - Audio - MP3 : Canzone Jake La Furia, Bandita: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Jake La Furia è Bandita: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. La Bandita di Jake La Furia mette a segno il colpo: il nuovo singolo è una delle hit dell’estate 2018. Il rapper italiano prepara il video e posta le storie dei fan sulle note […]

Come le onde - The Kolors & J-AX | Testo - Audio - MP3 : Canzone The Kolors & J-AX, Come le onde: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di The Kolors & J-AX è Come le onde: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Come le onde di The Kolors feat. J-AX riapre la caccia al tormentone estivo con un nuovo brano fresco […]

Audio - testo e traduzione Remind Me di Eminem - il nuovo singolo alla vigilia del concerto in Italia : Remind Me di Eminem è disponibile da oggi, venerdì 6 luglio, in rotazione radiofonica. Il nuovo singolo dell'artista arriva alla vigilia del suo primo ed unico concerto in Italia, atteso a Milano domani, sabato 7 luglio 2018. Il brano, è tratto da Revival, il suo ultimo nono album che contiene 19 tracce e che è stato pubblicato da Aftermath/Shady/Interscope Records e prodotto da Dr. Dre e Rick Rubin. Già certificato disco d’oro in Italia ...

Audio e testo Viva la libertà di Jovanotti - il brano che chiude il tour in radio dopo Affermativo : Viva la libertà di Jovanotti è il nuovo singolo estratto dall'album Oh, vita!, l'ultimo disco dell'artista prodotto da Rick Rubin per Polydor. Oh, Vita! è già certificato triplo disco di platino e ora torna in radio con la canzone Viva la libertà, il brano che chiudeva la scaletta di tutti i concerti di Lorenzo Live 2018. La tournée si è conclusa con una doppia festa al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e da oggi, venerdì 6 luglio, è in ...

Audio - testo e traduzione Finally Free di Niall Horan nella colonna sonora di Smallfoot il mio amico delle nevi : Finally Free di Niall Horan è la nuova canzone da oggi disponibile su Spotify e in digital download. Finally Free di Niall Horan è compresa nella colonna sonora del film d'animazione Smallfoot, il mio amico delle nevi, presto al cinema anche in Italia. Il nuovo film d'animazione racconta la storia dell'uomo delle nevi ma in un mondo rovesciato. Smallfoot ha i piedi piccolissimi e non fa di certo pausa come l'abominevole yeti dal quale tutti ...

Caccia al tormentone con Come le onde di The Kolors feat. J-Ax : Audio e testo del nuovo singolo : Come le onde di The Kolors feat. J-Ax riapre la Caccia al tormentone estivo con un nuovo brano fresco e per niente prevedibile nel repertorio del gruppo guidato da Stash Fiordispino. Il brano è stato presentato in anteprima al Wind Summer Festival in Roma alla presenza dello "Zio", che aveva già cantato con Fedez in Italiana. Il singolo arriva a qualche mese dalla partecipazione al Festival di Sanremo nel quale si sono presentati in gara con ...