Attività del Consiglio comunale Verona del 12 Luglio

Lo sport è un diritto per tutti. Evento promosso dal Coni e sostenuto dal Comune di Crotone affinché i ragazzi della città socializzano attraverso l’Attività sportiva : Settantaquattro bambini dei quartieri periferici della città stanno partecipando al progetto “lo sport, un diritto per tutti” promosso dal Coni

Skelters da venerdì il nuovo singolo 'Attività Paranormali' : ecco l'anteprima del video : PRIMAPRESS, -, MILANO, - Sarà messo in onda in radio da venerdì 13 luglio e disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming "Attività Paranormali" il nuovo singolo degli ...

I giardini del Gran Paradiso : Attività e iniziative per grandi e piccoli per conoscere le piante e i loro utilizzi : Ha riaperto da pochi giorni Paradisia, il giardino alpino fondato nell’estate del 1955 in una piccola frazione di Cogne che, nei suoi 10.000 metri quadrati di conche e avvallamenti incorniciati dal massiccio del Gran Paradiso, ospita più di 1.000 specie di piante e fiori di Alpi e Appennini, numerosi esemplari di piante officinali, esempi della flora di altri gruppi montuosi di tutto il mondo e di varie specie vegetali che vivono negli ...

Ragazzi e Attività fisica : al via oggi le iscrizioni per la 14esima edizione del progetto "3… 2… 1… Sport!" : L'elenco delle discipline è disponibile sul sito internet dell'assessorato allo sport , www.comune.rimini.it/sport, nella sezione 'PROGETTI', oppure in versione cartacea all'ufficio Manifestazioni ...

Veneto - dopo l’emergenza Pfas nuovo caso inquinamento : Provincia di Vicenza sospende alcune Attività della Miteni : dopo l’emergenza Pfas, in Veneto scoppia il caso GenX. Ed è bufera sull’azienda Miteni di Trissino, già al centro di un’inchiesta della Procura di Vicenza che indaga per disastro ambientale, proprio per la vicenda Pfas, le sostanze perfluoro alchiliche considerate cancerogene rilevate nel 2013 nella falda acquifera di un’area che abbraccia 21 Comuni tra le province di Vicenza, Padova e Verona. Pochi giorni fa la Regione ha segnalato alla ...

Aeroporto di Crotone : bilancio del primo mese di Attività : Quasi 17mila passeggeri transitati e 98 voli operati per Bergamo , Pisa e Verona nei primi 30 giorni di attività dello scalo di Crotone , su cui hanno ripreso a operare Ryanair e Albastar . Il ...

Gruppo PSA - Allo studio la vendita di parte delle Attività di Ricerca e Sviluppo della Opel : Il Gruppo PSA potrebbe vendere parte delle attività di Ricerca e Sviluppo della Opel in Germania. L'indiscrezione è stata lanciata dalla testata francese Le Monde e ha già trovato parziali conferme tra i massimi dirigenti della Casa tedesca.Operazione da 500 milioni di euro. La cessione, prevista dal quotidiano per la fine dell'anno, potrebbe riguardare attività per un valore quantificato in circa 500 milioni di euro e quasi la metà degli 8 ...

Giappone - in miglioramento l'indice dell'Attività terziaria : Lo comunica il Ministero dell'economia e dell'industria aggiungendo che l'indicatore PMI Composite è salito a 52,1 punti, rispetto ai precedenti 51,7 punti.

Giappone - in miglioramento l'indice dell'Attività terziaria : Lo comunica il Ministero dell'economia e dell'industria aggiungendo che l'indicatore PMI Composite è salito a 52,1 punti, rispetto ai precedenti 51,7 punti.

L'Attività depurativa dell'anguria - rimedio naturale nella prevenzione di tumori : Le angurie erano talmente preziose che venivano inserite nel corredo funerario dei faraoni, affinché potessero servirsene nel lungo viaggio verso il mondo dei morti.

le famiglie più ricche della terra hanno patrimoni miliardari accumulati con Attività tradizionali - Business : David e William, in particolare, hanno recitato un ruolo chiave nell' economia ma anche nella politica Usa, esercitando un ruolo determinante nelle scelte del partito repubblicano, da Reagan in poi. ...

COREA DEL NORD - USA : “CONTINUANO AD ARRICCHIRE L'URANIO”/ Attività incoerente con piani di denuclearizzazione : COREA del NORD, servizi Usa: “CONTINUANO ad ARRICCHIRE l’uranio”. Kim Jong-un starebbe proseguendo in gran segreto il proprio programma nucleare(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:08:00 GMT)

FVG - FEDRIGA ILLUSTRA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA : "Il tutto - ha concluso il governatore - evitando accuratamente la politica degli annunci e preferendo mantenere ferma l'attenzione sul lavoro quotidiano, unica credibile azione per dare al ...

Cattolica - nuovo regolamento delle Attività rumorose : Per i concerti, gli spettacoli e le altre manifestazioni vengono individuati sedici siti di particolare interesse nei quali la durata degli eventi, di norma, non potrà andare oltre le 01.00. Una ...