Attivista no vax condannata | manifestare è lecito Diffondere dati falsi sui vaccini no

VACCINI - Attivista NO VAX CONDANNATA PER FAKE NEWS/ Burioni : "pericolose bugie ci mettono in pericolo" : Condanna per i no vax, allarme procurato: Modena, gonfiarono il numero dei bambini danneggiati dal vaccino. Esposti cartelloni con segnalazioni false in merito. Magda Piacentini nei guai.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:49:00 GMT)

Vaccini - Attivista no vax condannata per procurato allarme : ha diffuso informazioni errate : Ha diffuso informazioni errate sui Vaccini. Per questo motivo un’attivista no vax è stata condannata per procurato allarme: dovrà a pagare una sanzione di 400 euro. Si tratta della prima sentenza di questo tipo in Italia. I fatti risalgono allo scorso febbraio quando a Modena vennero affissi numerosi manifesti con scritto: “Non speculate sui bambini, vogliamo la verità sui danni dei Vaccini – 21.658 danneggiati nel triennio ...

Vaccini - Burioni : “Bene la decisione del giudice sull’Attivista no vax” : “Libertà di parola non significa potere gridare ‘c’è una bomba’ in uno stadio affollato. Finalmente un giudice l’ha spiegato ai cavernicoli che diffondendo pericolose bugie ci mettono in pericolo con la loro ignoranza e il loro egoismo”. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia al San Raffaele di Milano, commentando la notizia del decreto di ...