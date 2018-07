Atletica – Trieste | Marcell Jacobs rientra nei 100

sportfair

(Di venerdì 13 luglio 2018) Sabato 14 luglio atteso di nuovo in azione nella velocità il 23enne delle Fiamme Oro. Al femminile in gara la sprinter Siragusa. Quattrocentiste e mezzofondisti in Belgio, lanciatori in Portogallo. Torna in pista. A un mese e mezzo dall’ultima uscita agonistica, il 23enne delle Fiamme Oro è annunciato al via nei 100 metri sabato 14 luglio a. Dopo aver rinunciato ai Giochi del Mediterraneo di fine giugno, perché non in perfette condizioni fisiche, adesso è pronto are in azione. Quest’anno è già sceso quattro volte sotto i 10.20 nel mese di maggio, realizzando il primato personale in tre occasioni: 10.15 a Palmanova, 10.12 a Campi Bisenzio e poi 10.08 a Savona, quarto italiano di sempre sulla distanza, per chiudere con il 10.19 del Golden Gala Pietro Mennea all’Olimpico di Roma. Nell’undicesima edizione del Triveneto Meeting, allo stadio Grezar che ha ...