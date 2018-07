Astronomia | oggi eclissi parziale di sole | ma il 27 esplode la luna rossa

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 luglio 2018) Il cielo di luglio iniziaa ‘fare scintille’ con l’dima i veri ‘fuochi d’artificio’ ci saranno il 27 con l’di totale dipiù lunga del secolo quando il nostro satellite si tingerà di rosso sangue, mentre Marte sarà all’opposizione e in congiunzione con laeclissata. L’didiè godibile però solo per chi vive in Tasmania.lasi interpone fra la Terra ed il‘oscurando’ il 10% della nostra stella maggiore, un fenomeno mirabile nella parte meridionale dell’Australia al 2% e nel nord dell’Antartide al 33%, con la cittadina di Hobart, in Tasmania, che sembra il miglior punto da cui ammirare lo spettacolo astronomico. Ma quello diè solo un assaggio di ciò che accadrà nel cielo il 27 luglio quando si verificherà una ...