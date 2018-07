Astronomia | individuata la possibile sorgente di un neutrino cosmico

Astronomia : individuata per la prima volta una stella di neutroni isolata al di fuori della Via Lattea : È solitaria, non ha un campo magnetico forte e si trova a 200mila anni luce dalla Terra, nella Piccola Nube di Magellano: sono i tratti salienti della stella di neutroniindividuata – per la prima volta – all’esterno della nostra galassia, grazie al lavoro di squadra dell’osservatorio a raggi X Chandra della Nasa e del telescopio Vlt dell’Eso. I risultati della campagna di osservazioni sono stati illustrati ...