Astronomia | a Monte Porzio Catone torna l’appuntamento con le stelle d’estate

(Di venerdì 13 luglio 2018) Dopo il successo della precedente edizione,l’evento scientifico dedicato alla scoperta delle meraviglie del nostro cielo, in grado di affascinare adulti e bambini. La speciale serata astronomica, in programma sabato 21 luglio alle ore 20:00 presso Piazza del Duomo, è organizzata dall’Associazione Tuscolana di“Livio Gratton” (ATA), attivamente impegnata da oltre 20 anni nel campo della promozione e diffusione della cultura scientifica. Tante le attività e le attrazioni offerte al pubblico. Sarà possibile osservare tutti gli oggetti celesti visibili ai telescopi per coglierne dettagli altrimenti invisibili, sotto la guida degli esperti operatori dell’Associazione. “L’osservazione pubblica dei fenomeni astronomici è sicuramente tra gli eventi che suscitano maggiore interesse ed entusiasmo”, sottolinea il Presidente dell’ATA Luca Orrù. Gli esperti ...