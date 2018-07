romadailynews

: Assessorato Patrimonio, sarà riacquisito immobile dato ad associazione ma usato per sede P… - romadailynews : Assessorato Patrimonio, sarà riacquisito immobile dato ad associazione ma usato per sede P… - agenparl_lazio : Roma, Assessorato Patrimonio: sarà riacquisito immobile dato ad associazione ma usato per sede Pd - atominobipbip : @carlo_magnani Il patrimonio di lotta e amore che la resistenza regalô al pci violentato dalla dc prima di essere d… -

(Di venerdì 13 luglio 2018)admaperPd Roma, 13 luglio 2018 – Il Dipartimentodi Roma Capitale ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato alla riacquisizione dell’comunale in via Vaiano 3-5, concesso al Circolo Culturale Palmiro Togliatti ma che è risultato essere utilizzato comedal Circolo del Partito Democratico della Magliana. La concessione dell’, per altro formalmente scaduta nel maggio 2014, era stata accordata esclusivamente al Circolo Culturale Palmiro Togliatti per lo svolgimento dell’attività statutaria socioculturale. La presenza dellapartitica contrasta quindi con la normativa regolamentare di riferimento. La stessa applicazione del canone ridotto al 20% era stata riconosciuta esclusivamente al Circolo Culturale Palmiro Togliatti per i fini individuati. Il ...