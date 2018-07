Asia Argento accusata del suicidio di Anthony Bourdain | le star di Hollywood scrivono una

Asia Argento accusata del suicidio di Anthont Bourdain - le star di Hollywood scrivono una lettera : 'A tutte le mie sorelle e fratelli e compagni di #silencebreakers che si sono opposti ai cyber-bulli che mi tormentano ormai da settimane: vi amo, sono grata a tutti voi' . Così su twitter Asia ...

X Factor 12 - le categorie assegnate ai giudici Fedez - Manuel Agnelli - Asia Argento e Mara Maionchi : Mercoledì 11 e giovedì 12 luglio 2018, al Mediolanum Forum di Assago, si sono svolti i Bootcamp della dodicesima edizione di X Factor, il talent show di Sky Uno che andrà in onda in autunno.Durante i Bootcamp, come già sappiamo, i quattro giudici di X Factor, che quest'anno sono Fedez, Manuel Agnelli, Asia Argento e Mara Maionchi, scopriranno le proprie categorie.prosegui la letturaX Factor 12, le categorie assegnate ai giudici Fedez, ...

Assegnate le categorie di X Factor 12 - indiscrezioni dai Bootcamp con Asia Argento - Agnelli - Fedez e Maionchi : Le categorie di X Factor 12 sono state Assegnate. Stando alle indiscrezioni trapelate tramite TVBlog, i giudici sarebbero ora pronti per guidare le nuove squadre della prossima edizione del talent targato Sky Uno e con la conduzione di Alessandro Cattelan. Le registrazioni dei Bootcamp della nuova stagione di X Factor si sono tenute tra l'11 e il 12 luglio e sono state quelle utili per l'assegnazione delle categorie ai nuovi giudici, con un ...

Fedez - X Factor 2018/ Tra le risate di Asia Argento e il broncio di Mara Maionchi è già show : Giornata di lavoro per Fedez che oggi è sul set dei primi promo di X Factor 2018 in onda il prossimo settembre su Sky Uno tra risate, giochi e il broncio di Mara Maionchi (Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:35:00 GMT)

L'argento vivo addosso - e non solo - : nel mondo bianconero di AnastAsia - FOTO : Anastasia Ferrante: aspirante attrice, modella e... imprenditrice. Ecco chi è l'eclattica tifosa della Juventus: scoprila in FOTOgallery!

Claudia Gerini/ "Anche io sono stata molestata. Asia Argento? Ok denunciare Weinstein dopo anni ma..." (Belve) : Claudia Gerini è l'ospite di Belve: dalla relazione con Carlo Verdone allo scandalo Weinstein. Anche l'attrice è stata vittima di un episodio di molestia.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:24:00 GMT)

Claudia Gerini - la confessione sulle molestie sessuali : 'Anch'io vittima - ma ad Asia Argento faccio una domanda' : Nel passato di Claudia Gerini ci sono stati episodi di molestie, cominciati sin dai primi passi dell'attrice nel mondo dello spettacolo. Come ha raccontato al programma di Francesca Fagnani , Belve , ...

Addio Bourdain - l'amore di Asia Argento e un prezioso sostegno per le sue battaglie : 2 Neanche la figlia di un regista horror avrebbe potuto immaginare una fine tanto macabra per il suo compagno, eppure ad Asia Argento è toccato un triste destino. La fine della sua relazione con il compagno Anthony Bourdain è arrivata nel modo più tragico possibile. Lo chef di Parts Unknown, programma tv sulle cucine e i ristoranti del mondo, versione americana del nostro “Cucine segrete”, ha deciso di mettere fine alla sua ...

Raz & The Tribe - Extra : la docu-serie con Raz Degan - Asia Argento - Piero Pelù e Luca Argentero : Il best of del viaggio di Raz Degan insieme a Asia Argento, Piero Pelù e Luca Argentero tra le ultime tribù indigene del pianeta stasera su Sky Atlantic

Arriva il pensiero di Asia Argento per Anthony Bourdain dopo il debutto a X Factor 12 e le dure critiche : Il pensiero di Asia Argento per Anthony Bourdain Arriva a due settimane dalla sua tragica scomparsa. La giudice di X Factor 12 ha postato una foto insieme al suo compagno su Instagram nella quale ha condiviso la frase "due settimane senza di te. Nei giorni scorsi, Asia Argento è rimasta vittima di aspre critiche per non aver osservato il lutto e aver partecipato alla prima puntata delle audizioni di X Factor 12. L'artista è infatti una dei ...

Anthony Bourdain - il dolore di Asia Argento/ Il messaggio social fa il giro del mondo e il web si divide : I risultati dell'esame tossicologico rivelano novità importanti sullo chef Anthony Bourdain proprio mentre Asia Argento lo ricorda sui social a due settimane dalla morte(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 17:05:00 GMT)