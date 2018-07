ASCOLTI TV | CROAZIA-INGHILTERRA SFIORA GLI 11 MILIONI DI SPETTATORI

ASCOLTI tv - Croazia – Inghilterra sfiora i 10.8 milioni di telespettatori : Nuovo record per i Mondiali di Russia 2018. Sono stati quasi 10.8 milioni i telespettatori che hanno seguito la semifinale Croazia-Inghilterra su Canale 5. La partita ha totalizzato precisamente 10.785.000 telespettatori (share 47.22%) e ha stravinto la gara degli Ascolti nel prime time di ieri. A seguire, benissimo ‘Balalaika-Verso la finale’, leader della seconda serata con 2.613.000 spettatori (share 21.25%). Ascolti tv prime ...

ASCOLTI TV | Sabato 7 luglio 2018. 44.3% per Russia-Croazia. Balalaika 19.9% - Love is alla you Need 12.1% : Russia-Croazia Su Rai1 Love is All you Need ha conquistato 2.020.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale 5 Russia-Croazia ha raccolto davanti al video 7.808.000 spettatori pari al 44.3%% di share e a seguire Balalika 1.922.000 (19.9%). Su Rai2 Incubo Biondo ha interessato 842.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 La Piccola Principessa ha intrattenuto 651.000 spettatori (3,6%). Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della ...

ASCOLTI tv - oltre 7.6 milioni di telespettatori per Croazia – Danimarca : Sono sempre i Mondiali a vincere in prime time: su Canale5 il match Croazia-Danimarca ha registrato 7 milioni 621mila telespettatori e il 38.7% di share. A seguire l’appuntamento con Balalaika verso la finale è stato visto da 2 milioni 94mila telespettatori (19.04% di share). Ascolti tv prime time Su Rai1 la replica della fiction I Bastardi di Pizzofalcone ha avuto una media di 1 milione 585mila telespettatori con l’8.6% di share. Su ...

ASCOLTI tv - oltre 7.2 milioni di telespettatori per Argentina – Croazia : La partita dei Mondiali di calcio Argentina-Croazia trasmessa da Canale5 vince il prime time del 21 giugno con 7.288.000 telespettatori pari al 34% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo – dalle 21.44 alle 23.51 – ha conquistato 2.833.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Italia 1 17 Again – Ritorno al Liceo ha intrattenuto 1.115.000 spettatori con il 5.43% di share. Su Rai3 il film Carol ...

ASCOLTI TV | Sabato 16 giugno 2018. Italia 1 al 22% con Croazia – Nigeria. Cavalli di Battaglia 12.2% - flop Le Verità Nascoste (7.6%) : Croazia - Nigeria Su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato 1.926.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.370.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Rai2 Non toccate la mia casa ha interessato 1.230.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Croazia – Nigeria ha intrattenuto 4.114.000 spettatori (22%). Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha ...