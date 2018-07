calcioweb.eu

: “Arbitro Insensibile”: la novità esclusiva di Sisal Matchpoint per la finale di #Russia2018 - CalcioWeb : “Arbitro Insensibile”: la novità esclusiva di Sisal Matchpoint per la finale di #Russia2018 - GiocoNews_it : Arbitro Insensibile: la novità per la finale di Russia 2018 #scommesse - Jammasrl : “Arbitro Insensibile”: la novità esclusiva di Sisal Matchpoint per la finale di Russia 2018 -

(Di venerdì 13 luglio 2018) La definizione appartiene di diritto a Gigi Buffon che, nel suo commento a caldo dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Real Madrid, definì “l’arbitro che aveva concesso un calcio di rigore decisivo al 93’, nel bel mezzo della rimonta juventina. Da allora, l’espressione è entrata nel linguaggio comune dei tifosi, tanto da aver ormai sostituito i più classici epiteti rivolti ai direttori di gara. Anche gli scommettitori si sono divertiti sul tema e, grazie alle Scommesse On Demand di, hanno proposto la scommessa Arbitro Insensibile per ladel Mondiale, dove per “si intende l’arbitro che, dopo l’85° minuto, assegna un rigore potenzialmente in grado di cambiare le sorti dell’incontro: dal pareggio alla vittoria di una delle due squadre, o dalla vittoria al pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari....