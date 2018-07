Apple | un nuovo fondo dedicato all' energia pulita in Cina

iOS 12 - nuovo Face ID e Codici QR tra le novità che saranno promosse da Apple : L'attesa per il nuovo aggiornamento del sistema operativo IOS è notevole per gli amanti di Apple: se dal punto di vista grafico non ci saranno grosse novita', possiamo dire che lo sviluppo del software sara' notevole in quanto dovra' supportare nuovi dispositivi come l'iPhone che uscira' nel 2018 e il nuovo iPad con il riconoscimento facciale d'identita', più semplicemente Face ID. Di recente sono trapelate le 5 novita' più interessanti che ...

Apple al risparmio : il nuovo iPhone sarà un simil X molto più economico : (Foto: @Onleaks, @Mysmartprice) Da mesi ormai sappiamo che questo autunno saranno presentati da Apple tre nuovi iPhone. In Rete negli ultimi mesi sono emerse fior di indiscrezioni che hanno raccontato di tre dispositivi con design simile a quello di iPhone X: un modello da 5,8 pollici con schermo oled, un modello premium di taglia xl con display oled da ben 6,5 pollici e un economico modello con pannello lcd di dimensioni intermedie, da 6,1 ...

Apple - iOS 12 chiuderà la falla usata dalla polizia/ Nuovo aggiornamento per blindare gli iPhone : Apple, iOS 12 chiuderà la falla usata dalla polizia: Nuovo aggiornamento per blindare gli iPhone. Pronto il Nuovo upgrade per la sicurezza degli smartphone di Cupertino(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:07:00 GMT)

Il nuovo Apple Watch non avrà più bottoni fisici : La corona rimarrà ma solo per ruotare, i clic sostituiti da feedback aptici. Si risparmierà spazio per batteria e si migliorerà l'impermeabilità

Che cos'è USDZ - il nuovo formato file di Apple e Pixar per la Realtà Aumentata - : L'esperienza AR risulta così ancora più realistica grazie a un esclusivo mix di mondo reale e virtuale. Il formato USDZ In collaborazione con Pixar, Apple ha integrato in iOS 12 il supporto a un ...

La Apple TV 4K si rinnova con il nuovo tvOS 12 : Apple, in collaborazione con l' International Space Station National Lab e il centro per il progresso della scienza nello spazio degli Stati Uniti , ha annunciato nuove panoramiche aeree scattate ...

Apple - arriva iOS 12 il nuovo sistema operativo mobile : Teleborsa, - iOS 12, il nuovo sistema operativo per sistemi mobile fa il suo ingresso in società. Apple lo ha presentato nel corso della conferenza degli sviluppatori Worldwide Developers Conference, ...

Vi piace il nuovo macOS Mojave di Apple? : Nel corso del WWDC 2018 Apple ha svelato il nuovo macOS Mojave. Caratteristica principale: il “dark mode”. Vi piace l’idea dello schermo scuro? Votate qui sotto. The post Vi piace il nuovo macOS Mojave di Apple? appeared first on Wired.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Facebook : condivide dati utenti con Apple e Samsung. Nuovo datagate? : ULTIME NOTIZIE di oggi lunedì 4 giugno 2018, ultim'ora: Facebook, Nuovo datagate? Scoperte condivisione di dati degli utenti con i big degli smartphone Apple e Samsung(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 14:35:00 GMT)

Un nuovo standard USB per schermi Braille sviluppato grazie a Microsoft e Apple - : ... integrando nei suoi sistemi operativi principali e software funzioni che facilitano l'accessibilità su ogni fronte, ha rinnovato la home page di tutti i suoi siti web nel mondo, Italia inclusa, per ...

WWDC 2018 - pronti iOS 12 e il nuovo MacOS. Così Apple rinnova i sistemi : Arrivano le versioni 2018 delle piattaforme per desktop e mobile ma non solo: novità anche per Watch, Tv e Homepod. E forse qualche sorpresa hardware

Samsung ancora all’attacco di Apple con un nuovo video : Coca-Cola contro Pepsi, Adidas contro Nike, Audi contro Bmw. Da sempre la sfida tra grossi brand attraverso la pubblicità comparativa fa parte, soprattutto negli Stati Uniti, delle strategie di marketing. Se ben vi ricordate anche nel mondo della tecnologia, quando ancora si parlava esclusivamente di personal computer e sistemi operativi, la competizione era tra Apple e Microsoft. Allora Apple, quando ancora era in forza Steve Jobs, si ...

Nuovo record per Apple Music e prime indiscrezioni su un possibile servizio di contenuti video : Il servizio Apple Music sembra essere molto apprezzato dagli utenti, tant'è che il CEO dell'azienda, Tim Cook, ha da poco annunciato il raggiungimento di 50 milioni di abbonati! L'articolo Nuovo record per Apple Music e prime indiscrezioni su un possibile servizio di contenuti video proviene da TuttoAndroid.