Antonella Clerici contro Maria De Filippi al sabato sera!

(Di venerdì 13 luglio 2018) I dirigenti Rai hanno pensato bene di contrastare ilsera di C’é Posta Per Te, tirando fuori un asso nella manica, far resuscitare il programma Portobello pilotato da. Chi vincerà la gara degli ascolti?dopo aver condotto per ben 18 anni il programma culinario “La Prova Del Cuoco”, ha deciso di lanciarsi in una nuova avvincente sfida televisiva. La bionda conduttrice ha intenzione di riportare in vita il bellissimo varietà “Portobello” condotto per molti anni da Enzo Tortora. Lain un’intervista rilasciata a “Leggo” ha riferito che era giunto il momento di cambiare ed iniziare una nuova sfida. Era già da qualche anno che pensava ad un cambiamento. La stessa ha confidato di aver compreso che ormai i cooking show li fanno tutti e proprio per questo non sono una novità.è ...