Roma - Ansia per Matteo - 20enne scomparso alla Balduina : è uscito dal lavoro e non si è più visto : ansia per Matteo Barbieri, un ragazzo scomparso a Roma. ' Da questa notte - si legge nell'annuncio pubblicato dai familiari su Facebook - non si hanno più notizie di Matteo Barbieri. Si è visto uscire ...

Cecilia Rodriguez in Ansia per colpa di Ignazio Moser? : Ignazio Moser mette in ansia Cecilia Rodriguez: la rivelazione Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez ha conosciuto Ignazio Moser. La giovane ragazza di origini argentine è entrata nella casa più spiata dagli italiani felicemente fidanzata con Francesco Monte. Tuttavia, con il passare delle settimane si è accorta di non provare più niente per il giovane ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da ...

Thailandia - forti piogge : l'acqua torna a salire. Ansia per i ragazzi intrappolati che scrivono ai genitori : «Non preoccupatevi per noi» : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi preoccupate... siamo tutti...

Thailandia - è arrivata la pioggia : Ansia per 12 ragazzi intrappolati : Il via libera alle operazioni per liberare i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang insieme al loro allenatore sembrava imminente ma alla fine non è...

Khloé Kardashian : «Che Ansia lasciare mia figlia per tornare al lavoro» : Cuore di mamma vale sempre, anche se di cognome fai Kardashian. Stavolta è Khloé (vi ricordate, è la sorella che fu tradita in gravidanza), a parlare della figlia True e a raccontare quanto sia stato difficile lasciarla per la prima volta per riprendere il lavoro. La sorella di Kim, in una storia sul suo profilo Instagram, ha spiegato quanto sia stata dura staccarsi dalla figlia per tornare ad occuparsi del marchio di abbigliamento, Good ...

F1 – Sale l’Ansia in casa Mercedes - James Allison fa tremare Hamilton e Bottas : “Sanzioni sulla griglia? Speriamo di no” : Il direttore tecnico della Mercedes ha svelato i problemi occorsi a Bottas ed Hamilton in Austria, non escludendo la possibilità di eventuali sanzioni a Silverstone La Mercedes ha fatto luce sui problemi che hanno fermato prima Bottas e poi Hamilton in Austria, un guasto idraulico e la rottura della pompa di benzina le cause del ritiro rispettivamente del finlandese e del britannico. Photo4 / LaPresse Adesso l’attenzione si sposta ...

Ansia per Gaia e Gaia - le amiche scomparse dopo una lite con i genitori : Sparite nel nulla da venerdì sera. Cresce l?apprensione per Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini, entrambe diciassettenni originarie di Fidenza, Parma, in vacanza insieme ai genitori di...

Spettacolo - malore cardiaco e ricovero per Toto Cutugno : fan in Ansia : Toto Cutugno spaventa i suoi fan, malore cardiaco per il noto cantante costretto ad annullare alcune tappe del suo tour Toto Cutugno tiene col fiato sospeso i propri fan. Eric Vanbrabant, assessore alla cultura del paesino belga dove si sarebbe dovuto esibire Toto Cutugno, ha parlato di ‘”malore cardiaco” per il cantante, il quale sarebbe stato ricoverato all’ospedale di Liegi. Le condizioni del cantante, secondo le ...

Simona Ventura - Ansia per figlio Niccolò Bettarini accoltellato/ Solidarietà social : da Noemi a Gemma Galgani : Simona Ventura in ansia per il figlio Niccolò Bettarini accoltellato a Milano: ultime notizie, "non rischia la vita" il primo commento di Super Simo. Rapporto strettissimo dopo separazione(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 08:18:00 GMT)

Stress e Ansia : un aiuto dalla musica - l’arpa per la terapia : Il suono melodioso dell’arpa può aiutare a combattere lo Stress e l’ansia: Sira Sebastianelli, psicologa-psicoterapeuta e arpista, coniuga la terapia psicologica con il suono dello strumento per evocare sensazioni e riflessioni all’interno di conversazioni musicali. “Con il suono dell’arpa si possono condurre terapie individuali o di gruppo e dolcemente accompagnare nei luoghi profondi della psiche, ...

Mondiali 2018 Russia - Uruguay in Ansia per Cavani : problema al polpaccio : stato il grande protagonista del successo dell'Uruguay sul Portogallo negli ottavi di finale del Mondiale: due gol, belli almeno quanto 'pesanti', Edinson Cavani è stato il trascinatore della sua ...