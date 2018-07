Ansaldo Sts | attivato primo sistema ferroviario autonomo al mondo in Australia

Ansaldo Sts : in 1° trimestre ricavi a 318 - 5 mln +6 - 5% - utile a 21 - 5 mln +7 - 6% : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – ricavi e utile in crescita mentre calano gli ordini per Ansaldo Sts nel primi trimestre del 2018. Il resoconto consolidato intermedio di gestione approvato oggi dal cda, mostra ricavi pari a 318,5 milioni di euro (+6,5%) ; un risultato operativo di 26,2 milioni di euro (+1,2%) un risultato netto positivo per 21,5 milioni di euro (+7,6%). Gli ordini acquisiti nel periodo si attestano a 225,4 milioni in flessione ...