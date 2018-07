Anomali problemi Facebook Messenger oggi 13 luglio | l’app non funziona in Italia

optimaitalia

Anomali problemi #FacebookMessenger oggi 13 luglio: l'app non funziona in Italia

(Di venerdì 13 luglio 2018) Ci sono moltissime segnalazioni in merito a presunti13, con diverse lamentele che sono scattate attorno alle 9.30 del mattino. Come abbiamo avuto modo di constatare in prima persona, infatti, aprendo una nuova conversazione all'interno dell'app, nel tentativo di mandare un messaggio a qualcuno, si riscontra un messaggio di errore che rende a conti fatti impossibile l'operazione. Indipendentemente dal fatto che si disponga di uno smartphone Android o di un iPhone.A quanto pare, poi, isono stati confermati anche da Servizio Allerta, se pensiamo che la curva ha fatto registrare un'impennata improvvisa proprio in questi minuti. Si tratta a conti fatti del primo malmento che ha colpito la popolare app di messaggistica per gli utentini, anche se al momento non sappiamo quanto sia diffuso questo bug. Ecco ...