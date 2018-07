Anna e Paolo Andreucci | i Leoni stanno bene

Minacce al cronista Paolo Borrometi - condAnnato il fratello del boss De Carolis : E' stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere per tentata violenza privata aggravata dal metodo mafioso, ai danni del giornalista Paolo Borrometi , Francesco De Carolis, 44 anni. La sentenza è ...

Minacce al cronista Paolo Borrometi - condAnnato il fratello del boss De Carolis : E' stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere per tentata violenza privata aggravata dal metodo mafioso, ai danni del giornalista Paolo Borrometi, Francesco De Carolis, 44 anni. La sentenza è stata pronunciata dai giudici del tribunale del Siracusa, al termine del processo che si è celebrato nell'aula della Corte di Assise del palazzo di giustizia. Il pubblico ministero, Alessandro La Rosa, aveva chiesto la ...

Inchiesta antimafia - la procura della Figc deferisce Paolo CAnnavaro - Pepe Reina e Aronica : “Rapporti con camorristi” : Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica andranno a processo sportivo per i presunti favori concessi a personaggi legati al clan camorristico Lo Russo e per le “inopportune e assidue frequentazioni” con i titolari dell’agenzia di scommesse Eurobet di piazza Mercato a Napoli. Di chi si tratta? Secondo gli inquirenti, dei fratelli Esposito, noti imprenditori partenopei arrestati per intestazione fittizia di beni a inizio ...

Napoli - Crotone - i calabresi condAnnati al San Paolo : retrocedono in serie B : Il Crotone perde a Napoli 2-1 e torna in serie B. Al San Paolo, al primo tempo, segnano Milik e Callejon, condannando i rossoblù alla retrocessione. Al 45' della ripresa il Crotone accorcia le ...