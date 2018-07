Andrea Salerno a DM | «La7 non è una all news generalista La concorrenza di Rete 4? Noi

davidemaggio

(Di venerdì 13 luglio 2018)Oscurato dalla presenza dell’editore Urbano Cairo, alla presentazione dei palinsesti 2018/2019 di La7 , il direttore diha avuto poco spazio per parlare. Ma ha parlato. E lo ha fatto con noi. Ai nostri microfoni, il giornalista ed ex autore televisivo ha commentato le conferme della programmazione terzopolista, rivendicando i risultati ottenuti sinora, e si è soffermato su alcuni aspetti che caratterizzano il canale da lui diretto. Il palinsesto di La7 è sostanzialmente confermato: quali cose vanno meglio e quali invece si possono aggiustare? Si potrebbe aggiustare tutto in televisione. Anzi, il lavoro di chi fa televisione è proprio quello di aggiustare le cose, migliorare i programmi che abbiamo fatto dall’inizio della stagione. E questo ha pagato su Propaganda Live, su Giletti, su tanti programmi che sono migliorati. Floris ad esempio ...