Wimbledon : incredibile Anderson - batte Isner dopo più di 6 ore e mezza e vola in finale : É stata una vera e propria battaglia quella tra il n°8 e il n°10 del mondo: ci sono volute 6 ore e 36 minuti prima che Wimbledon conoscesse il nome del primo finalista nel singolare maschile. ...

Tennis - Wimbledon Anderson vince la semifinale più lunga della storia. Isner cede 26-24 al quinto : Altro che fast Tennis: questa partita ha rimpolpato le fila di chi vorrebbe un Tennis meno 'bum bum', meno influenzato dalla potenza dei servizi, in modo che lo sport della racchetta venisse ...

Wimbledon - Anderson in finale in 6 ore 36'. Isner cede 26-24 al 5° set! : tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Non esulta neppure per rispetto verso l'avversario, Kevin Anderson, quando dopo 6 ore e 36 minuti trasforma il match point nella sfida infinita con John Isner che ...

Wimbledon - Anderson in finale in 6 ore. Isner cede 26-24 al 5° set! : tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Nell'attesa della semifinale nobile tra Rafael Nadal e Novak Djokovic, battaglia di ace e di tie break tra John Isner e Kevin Anderson. I due bombardieri sono ...

Wimbledon 2018 : Kevin Anderson batte John Isner dopo sei ore e mezza e va in finale! Finisce 26-24 al quinto set : Una semifinale epica, la più lunga della storia di Wimbledon: il sudafricano Kevin Anderson batte lo statunitense John Isner dopo sei ore e trentacinque minuti di aspra battaglia sportiva con il punteggio di 7-6(6) 6-7(5) 6-7(9) 6-4 26-24 ed approda in finale. Incontrerà il vincente della sfida tra l’iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic. Nel primo set gli unici problemi al servizio per il sudafricano si palesano nel terzo game, ...

DIRETTA/ Wimbledon 2018 Anderson-Isner (7-6 6-7 6-7 6-4 26-24) streaming video e tv : Kevin Anderson in finale! : DIRETTA Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Djokovic Nadal e Anderson Isner sono le due semifinali del torneo maschile, grande spettacolo atteso venerdì 13 luglio(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:51:00 GMT)

DIRETTA / Wimbledon 2018 Anderson-Isner (0-0) streaming video e tv : via alla prima semifinale! : DIRETTA Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Djokovic Nadal e Anderson Isner sono le due semifinali del torneo maschile, grande spettacolo atteso venerdì 13 luglio(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 13:56:00 GMT)

LIVE Wimbledon - semifinali in DIRETTA : Djokovic-Nadal e Anderson-Isner - in palio la finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle semifinali maschili del torneo di Wimbledon 2018. In questo venerdì 13 del mese di luglio 2018 si decideranno i due giocatori che, domenica alle ore 15 italiane, tenteranno di succedere a Roger Federer nell’albo d’oro dei Championships. Il programma di oggi parte alle ore 14, con una sfida ad altezza oltre i due metri tra Kevin Anderson e John Isner: il sudafricano è alla ricerca della ...

Wimbledon - Isner vola in semifinale : affronterà Anderson : LONDRA - John Isner è il terzo semifinalista del torneo di Wimbledon maschile, terza prova stagionale del Grande Slam. Il gigante americano ha battuto in quattro set l'altro corazziere del circuito, ...

Wimbledon – Raonic s’illude al primo set - ma Isner strappa il pass per la semifinale : incontrerà Anderson : Il quarto di finale tra Raonic ed Isner finisce a favore del tennista statunitense, il numero 10 del seading vola in semifinale a Wimbledon Il quarto di finale di Wimbledon che ha visto protagonisti John Isner e Milos Raonic fa volare in semifinale lo statunitense. Senza sorprese il match tra il tennista numero 10 al mondo ed il canadese, che vede trionfare colui che nel seading mondiale si trova più in alto. Al contrario di quanto ...

Wimbledon - Federer eliminato da Anderson nei quarti di finale : Finisce sconfitto per 13-11 al quinto set in un match che ricorderà a lungo. Roger Federer viene eliminato ai quarti di finali di Wimbledon da Kevin Anderson al termine di una gara durata 4 ore e 15 ...

Tennis - a Wimbledon Feder cade ai quarti di finale : "Re Roger" sconfitto da Anderson : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Roger Federer a Wimbledon. Il campione svizzero, testa di serie n.1 in tabellone all'All England Club, è stato eliminato dal sudafricano n.8 del mondo Kevin...

Wimbledon 2018 : CLAMOROSO RIBALTONE - Roger Federer eliminato! Kevin Anderson rimonta dallo 0-2 e vola in semifinale : CLAMOROSO colpo di scena a Wimbledon: Roger Federer è stato eliminato da Kevin Anderson al termine di una partita pazzesca e che rimarrà nella storia dello Slam più prestigioso e amato. Il Maestro, indiscusso Re sull’erba londinese, si è arreso al cospetto dell’ostico giocatore sudafricano, capace di imporsi per 3-2 (2-6, 6-7(5), 7-5, 6-4, 13-11) dopo 4 ore e 17 minuti di autentica battaglia. Il 32enne ha piazzato una rimonta ...

LIVE Wimbledon 2018 - Federer-Anderson in DIRETTA : Re Roger insegue la semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Roger Federer-Kevin Anderson: oggi, mercoledì 11 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare maschile. Sul Campo numero 1, a partire dalle ore 14.00, il primo match in programma sarà la sfida tra l’elvetico Roger Federer ed il sudafricano Kevin Anderson. Lo svizzero cerca di continuare la cavalcata verso il nono sigillo ...