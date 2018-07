Andamento Future FTSE MIB del 13 07 2018 | ore 15 40

Andamento Future FTSE MIB del 13/07/2018 - ore 9.30 : Seduta invariata per il FIB , mentre il derivato di Francoforte scambia in leggero rialzo. Il Future sul FTSE MIB ha iniziato a trattare a 21.800, con una variazione di soli 25 punti rispetto alla ...

Andamento Future sul Petrolio del 13/07/2018 - ore 9.00 : Il Petrolio si muove nella giornata odierna sui livelli precedenti, mentre il derivato sul metallo giallo si mostra timidamente negativo. L' oro nero ha aperto a quota 70,38, riportando un timido -0,...

Andamento Future sul Petrolio del 12/07/2018 - ore 9.00 : Buona tenuta per il Petrolio che evidenzia un Andamento poco migliore del derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 70,6, in rialzo dello 0,48% rispetto alla vigilia, in raffronto al ...

Andamento Future sul Petrolio dell'11/07/2018 - ore 9.00 : Leggermente negativo il Petrolio , mostrando un Andamento simile al derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha esordito a quota 74,2, con un decremento dello 0,38% rispetto alla chiusura della ...

Andamento Future FTSE MIB del 10/07/2018 - ore 15.40 : Senza slanci il FIB che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un Andamento analogo al derivato di Francoforte , che mostra un incremento modesto. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 21.

Andamento Future sul Petrolio del 10/07/2018 - ore 9.00 : Partenza moderatamente positiva per il Petrolio , che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'Andamento piatto del derivato sul metallo giallo , che non mostra variazioni di ...

Andamento Future FTSE MIB del 9/07/2018 - ore 15.40 : Senza slanci il FIB che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un Andamento analogo al derivato di Francoforte , che mostra un incremento modesto. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 21.

Andamento Future sul Petrolio del 9/07/2018 - ore 9.00 : Senza grandi spunti rialzisti il Petrolio , che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con il derivato sul metallo giallo , che mostra un progresso moderato. L' oro nero ha aperto a 73,87, ...

Andamento Future FTSE MIB del 6/07/2018 - ore 15.40 : Consolida sui livelli della vigilia il FIB , mentre il derivato di Francoforte registra un buon rialzo. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 21.870, con una variazione pari a -0,11% rispetto alla ...

Andamento Future FTSE MIB del 4/07/2018 - ore 15.40 : Si muove poco sotto i livelli della vigilia il FIB , mentre il derivato di Francoforte registra un buon rialzo. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 21.640, in ribasso di 60 punti rispetto alla ...

Andamento Future FTSE MIB del 4/07/2018 - ore 9.30 : Consolida sui livelli della vigilia il FIB , mentre il derivato di Francoforte registra un buon rialzo. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 21.640, con una variazione pari a -0,09% rispetto alla ...

Andamento Future FTSE MIB del 3/07/2018 - ore 15.40 : Slancio per il FIB che non tiene conto dell'Andamento in frazionale ribasso del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB avvia a quota 21.455 con un miglioramento di 345 punti rispetto alla ...

Andamento Future FTSE MIB del 2/07/2018 - ore 15.40 : Il FIB procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 21.335, in calo dello 0,96%, rispetto alla chiusura ...

Andamento Future FTSE MIB del 2/07/2018 - ore 9.30 : Rosso per il FIB , che si discosta dal buon Andamento del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 21.335 in ribasso del 2,01%, rispetto alla chiusura precedente. In salita ...