Anche il governo finanzia la “gig economy”?

Il governo pronto a limitare il lavoro domenicale - Anche per lo shopping online : (Foto: Lapresse) Il sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa (M5s) ha presentato al Parlamento una proposta di legge sul lavoro domenicale e festivo. Emerge il limite del 25% dei giorni festivi e delle domeniche durante i quali gli esercizi potranno essere aperti, reintroduce i turni tra il personale che vive sul territorio dove le aziende sono ubicate e rimanda agli enti locali il compito di rendere esecutive le nuove norme, che ...

A Bari non lasciate le donne sole. Il governo includa tra i reati urgenti Anche le violenze familiari : Oggi la Camera discute il decreto legge 73/2018 emanato dal governo per cercare di affrontare l’emergenza dell’inagibilità del Palazzo di Giustizia di Bari. D.i.Re donne in rete contro la violenza lancia l’allarme e si appella alle parlamentari: se il decreto non sarà modificato ci saranno pesanti ripercussioni per le donne vittime di violenza e i loro figli. L’emergenza a Bari è scattata lo scorso mese di giugno dopo che una ...

Legittima difesa : Bernini - Anche su questo Fi detta agenda al governo : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Nel vuoto totale di proposte di una maggioranza che chiacchiera, litiga e promette, Forza Italia fa politica e detta l’agenda di governo. Prima sui voucher e oggi sulla Legittima difesa. Il ministro Bonafede, a poche ore dalla nostra conferenza stampa, è costretto a correre ai ripari ponendo la riforma del diritto alla difesa personale come una priorità. questo conferma che l’opposizione ...

“È lui il fidanzato di Rocco”. Casalino beccato in spiaggia dai paparazzi : scoop. Il gossip estivo non risparmia nessuno - neAnche il portavoce del governo Conte : La sua omosessualità era palese sin da quando partecipò al Grande Fratello, ma quasi mai, Rocco Casalino, soprattutto dopo la sua ascesa politica come responsabile della comunicazione del Movimento 5 stelle, aveva mai osato tanto. In pubblico, in pieno giorno, come dovrebbe fare chiunque si ami e naturalmente tra gli occhi indiscreti della gente e (purtroppo) anche dei paparazzi. In effetti il M5S non si è mai opposto alle coppie ...

Il governo ora respinge Anche le navi della Guardia costiera? : Il ministro Salvini dice che non vuole far arrivare una nave militare italiana con a bordo 66 migranti, soccorsi da un’altra imbarcazione italiana al largo della Libia The post Il governo ora respinge anche le navi della Guardia costiera? appeared first on Il Post.

Gran Bretagna - il governo May perde pezzi : dopo il ministro della Brexit lascia Anche Boris Johnson : È un vero e proprio terremoto quello in corso nel governo britannico. In meno di 24 ore si sono dimessi prima il Segretario di Stato per la Brexit, David Davis, seguito a ruota dai sottosegretari Steven Baker e Suella Braverman, e poi anche il responsabile degli Esteri, Boris Johnson. Per Theresa May, che affronta la crisi più difficile da quando a...

Brexit - trema governo : si dimette Anche Boris Johnson. May nomina Hunt | : Passo indietro dell'esponente della corrente Tory euroscettica, finora responsabile per Londra dei negoziati sul divorzio con l'Ue, e del ministro degli Esteri. È scontro sulla la strategia più soft ...

Governo : vertice P.Chigi - sul tavolo Anche flat tax e reddito cittadinanza : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Dossier migranti e non solo. Sul tavolo del vertice che ha visto riuniti oggi a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i due vicepremier Matteo Salvini, Luigi Di Maio e il ministro dell’Economia Giovanni Tria, anche le riforme economiche che attendono il Governo nei prossimi mesi. A partire dai temi caldi, cari all’esecutivo, del reddito di cittadinanza e della flat tax. E con ...

Governo : vertice P.Chigi - sul tavolo Anche flat tax e reddito cittadinanza : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Dossier migranti e non solo. Sul tavolo del vertice che ha visto riuniti oggi a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i due vicepremier Matteo Salvini, Luigi Di Maio e il ministro dell’Economia Giovanni Tria, anche le riforme economiche che attendono il Governo nei prossimi mesi. A partire dai temi caldi, cari all’esecutivo, del reddito di cittadinanza e della flat tax. E ...

Brexit - dopo Davis Anche Boris Johnson si dimette dal governo May : Il governo di Theresa May continua a perdere pezzi: dopo le dimissioni del ministro per la Brexit David Davis, ha annunciato le dimissioni anche il ministro degli Esteri, Boris Johnson, in polemica...

Brexit - dopo Davis Anche Boris Johnson si dimette dal governo May : Il governo di Theresa May continua a perdere pezzi: dopo le dimissioni del ministro per la Brexit David Davis, ha annunciato le dimissioni anche il ministro degli Esteri, Boris Johnson, in polemica...

Contrasti sulla Brexit - si dimette Anche Boris Johnson Il governo May va in pezzi : Londra, lascia il capofila del fronte euroscettico (e ministro degli Esteri). La premier sempre più in bilico, rischio di elezioni anticipate

Gran Bretagna - il governo May perde pezzi : dopo il ministro della Brexit lascia Anche Boris Johnson : È il caos nel governo britannico: si dimette Boris Johnson. lascia anche il segretario per la Brexit, David Davis, si è dimesso dall’esecutivo di Theresa May insieme ai sottosegretari Steven Baker e Suella Braverman. La decisione di Davis, resa nota da Bbc e Guardian, è stata presa dopo che la May si era garantita il sostegno del governo e del pa...

SPY FINANZA/ Governo-opposizione-bAnche - il caos che ci lascia indifesi : Difficile capire chi comandi nel Governo, che però può contare su una fragile opposizione. Saranno i temi economici ed europei a essere determinanti.