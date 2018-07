Amy Adams | «Vola con me»

vanityfair

(Di venerdì 13 luglio 2018) L’articolo è uscito sul numero di Vanity Fair in edicola dall’11 luglio Quando il viso sorridente di Amy, che oggi ha 43 anni, ha cominciato a comparire in diversi film importanti, il pubblico l’ha notata subito. Nel 2002 affascinava Leonardo DiCaprio, truffatore improvvisato in Prova a prendermi di Spielberg. Cinque anni dopo, milioni di persone hanno amato la sua principessa che dall’animazione passa alla realtà in Come d’incanto. Per anni lei ha dichiarato: «Mi piace recitare parti di persone felici», e le sue scelte sono state coerenti. È stata la food blogger che cucinava le ricette del libro di Julia Child in Julie & Julia, la reporter Lois Lane nell’Uomo d’acciaio, ruolo che ha ricreato in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. Pian piano però, da The Master ad American Hustle – L’apparenza inganna, i suoi gusti si sono fatti più ...